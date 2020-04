Concurso TJ RJ 2020 está confirmado para o segundo semestre, diz desembargador!

Na última terça-feira, 21 de abril, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Claudio de Mello Tavares, anunciou que o edital do concurso público do TJ-RJ está confirmado para o segundo semestre.

De acordo com o presidente, um novo cronograma vai ser divulgado para que já se inscreveu no certame e ainda não conseguiu ir ao banco efetuar o pagamento por conta da pandemia do novo coronavírus.

“Os candidatos que não conseguiram pagar terão um prazo maior para concluir a inscrição. E recomendo que, quem puder, aproveite o tempo que está em casa para se dedicar aos estudos”, aconselhou.

Segundo o comunicado do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca do certame, os candidatos devem, até o momento, efetuar o pagamento da taxa até o dia 29 de abril. A taxa de inscrição custa R$80 para técnico e R$100 para analista.

O cronograma do certame segue suspenso por conta da pandemia. Porém, o Triunal vai retomar o período de inscrições assim que a situação for normalizada.

As avaliações estavam previstas para serem aplicadas no dia 21 de junho. No entanto, uma nova data será divulgado pela comissão responsável pelo certame.

Cargos e vagas do concurso TJ RJ 2020

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro abriu edital de concurso público (Concurso TJ RJ 2020) para o preenchimento de 160 vagas, sendo 85 para técnico judiciário, de nível médio, e 75 para analista judiciário, de nível superior em áreas específicas. Os salários oferecidos podem chegar a até R$9 mil.

Do quantitativo de vagas, haverá reserva para ampla concorrência, negros ou índios, pessoas com deficiência e hipossuficientes. As contratação serão feitas sob regime escriturário, que prevê estabilidade empregatícia.

As vagas do concurso TJ-RJ 2020 para o cargo de Técnico Judiciário estão distribuídas para o Rio de Janeiro (30 vagas), Niterói (09 vagas), Petrópolis (07 vagas), Duque de Caxias (08 vagas), Volta Redonda (06 vagas), Campos dos Goytacazes (07 vagas); Vassouras (01 vaga); Itaguaí (05 vagas); Nova Friburgo (04 vagas); Itaperuna (01 vaga) e Cabo Frio (04 vagas).

Quem tem apenas nível médio completo poderá se inscrever no cargo de técnico de atividade judiciária sem especialidade. Os salários chegam a R$5.556,06, composto de R$3.870,06, auxílio-alimentação de R$1.290 e auxílio-locomoção de R$396 (R$18 por dia útil, considerando 22 dias úteis).

Para nível superior, o concurso do TJ-RJ traz vagas para a função de Analista Judiciário – Sem Especialidade. O cargo requer graduação em Administração, Direito ou Economia. Os salários chegam a R$8.059.89, sendo R$6.373,89 de salário-base, R$1.290 de auxílio-alimentação e R$396 de auxílio-locomoção (R$18 por dia útil, considerando 22 dias úteis).

Além disso, o edital traz vagas para Analista Judiciário nas áreas de contador; psicólogo; assistente social; comissário da infância, juventude e idoso; médico; médico psiquiatra; analista de negócios; analista de infraestrutura; analista de projetos; analista de segurança da informação; analista de gestão de TIC; analista de sistemas. Os cargos exigem graduação específica. O salário é de R$8.059.89.

O concurso TJ-RJ 2020 ainda conta com vagas para Analista Judiciário – execução de mandados, conhecido como oficial de justiça. Para se candidatar, o candidato precista ter nível superior em Direito. Os salários chegam a R$9.972,05, já que recebem também a Gratificação de Atividade Externa (GAE). Essa representa 30% sobre o vencimento oferecido ao cargo (R$1.912,16).

As vagas de Analista são para o Rio de Janeiro; Niterói; Petrópolis; Duque de Caxias; Volta Redonda; Campos dos Goytacazes; Vassouras; Itaguaí; Nova Friburgo; Itaperuna e Cabo Frio, a depender de cada especialidade.

Técnico de Atividade Judiciária

Praticar os atos necessários ao impulsionamento oficial dos processos judiciais e administrativos, observando os comandos e rotinas automatizadas, disponibilizados pelos sistemas e a normatização interna do Poder Judiciário.

Analista Judiciário – Execução de Mandados

Realizar diligências externas relacionadas com a prática de atos de comunicação processual e de execução, tais como: cumprir pessoalmente as ordens de citação, intimação, prisão, penhora, arresto e demais diligências próprias de seu ofício, certificando no mandado o ocorrido, com menção de lugar, dia e hora, na presença de duas testemunhas, sempre que possível; executar as ordens do magistrado a que estiver subordinado; entregar o mandado, depois de cumprido, na serventia, dentro do prazo estabelecido.

Analista Judiciário – Comissário de Justiça da Infância, da Juventude e do Idoso

Exercer funções de fiscalização, de garantia, de cunho sócio-educativo em geral e de proteção dos direitos da criança, do adolescente e do idoso, desenvolver trabalhos de prevenção, aconselhamento, orientação, acompanhamento técnico à criança, ao adolescente e ao idoso, fornecer subsídios para instruir processos, judiciais e administrativos, que auxiliem na tomada de decisões.

Inscrição Concurso TJ RJ 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 09 e 30 de março de 2020, no site do Cebraspe (antigo Cespe/UnB), banca organizadora. A taxa de inscrição custou R$80 para técnico judiciário e R$100 para analista judiciário. O pagamento da taxa poderá ser efetuado até 29 de abril.

Vale lembrar que é possível se inscrever para mais de um cargo no concurso do TJ-RJ, desde que o horário de aplicação das provas não coincida.

Provas Concurso TJ RJ 2020

O concurso do TJ-RJ vai contar com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizado para todos os cargos. A avaliação será aplicada em momento oportuno, em dois turnos, sendo na manhã para analista e pela tarde para técnico.

Segundo o edital publicado, apenas os candidatos de Analista serão submetidos, no mesmo dia, a prova discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. A etapa vai consistir em estudo de caso, redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos de cada especialidade.

As provas serão aplicadas em Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaguaí, Itaperuna, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio de Janeiro, Vassouras e Volta Redonda.

Segundo o edital, em ambos os casos, as avaliações objetivas serão compostas por questões de múltipla escolha com cinco opções (A, B, C, D e E).

As avaliações objetivas vão ter o valor de 60 pontos, sendo habilitado quem obtiver o mínimo de 10 pontos em Conhecimentos Gerais e 20 em Conhecimentos Específicos.

Os classificados no cargo de analista vão passar, ainda, por prova de títulos. A validade do concurso vai ser de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Durante esse período, o órgão poderá convocar aprovados para suprir a necessidade de novos servidores.

Os excedentes podem ser convocados, uma vez que há um grande número de desligamentos no tribunal. Atualmente, o órgão registra 645 cargos de analista judiciário e 128 de técnico de atividade judiciária desocupados.

Informações do concurso

Concurso : Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ)

: Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) Banca organizadora : CEBRASPE

: CEBRASPE Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 160

: 160 Remuneração : até R$9 mil

: até R$9 mil Inscrições : entre 09 e 30 de março

: entre 09 e 30 de março Taxa de Inscrição : R$80 para técnico judiciário e R$100 para analista judiciário

: R$80 para técnico judiciário e R$100 para analista judiciário Provas : 21 de junho de 2020 (suspensas)

: 21 de junho de 2020 (suspensas) Situação: PUBLICADO

