Concursos: 3.567 vagas abertas nos melhores editais desta semana! Até R$18 mil

Atenção, concurseiros! De acordo com uma lista preparada pelo Notícias Concursos, oito concursos públicos tiveram editais publicados e a maioria já está com inscrições abertas. Há oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Os órgãos que publicaram os editais de concursos são a Secretaria de Saúde de São Paulo, Polícia Militar de São Paulo, Polícia Militar do Paraná, Secretaria de Administração de Goiás, Polícia Civil do Paraná, SAMU, entre outros.

Confira a lista completa e prepare-se:

Secretaria de Saúde de São Paulo (SES-SP)

EDITAL publicado. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES SP) divulgou a abertura de um novo processo seletivo simplificado para preenchimento de nada menos que 925 vagas em cargos de níveis médio/ técnico e superior na Secretaria Municipal de Saúde.

As oportunidades são para os cargos de Técnico de Enfermagem (630 vagas); Médico I – Clínica Médica (245 vagas); Agente Técnico de Assistência à Saúde – Assistente Social (20 vagas); e Oficial de Saúde (30 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.200,00 e R$ 3.291,30, mais acréscimos, por carga horária de 24 a 30 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 15 de abril (a partir das 10h) até às 23h59min do dia 22 de abril de 2020, no site oficial da Fundação VUNESP.

Concurso : Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES SP)

: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES SP) Banca organizadora : Fundação VUNESP

: Fundação VUNESP Escolaridade : médio/ técnico e superior

: médio/ técnico e superior Número de vagas : 925

: 925 Remuneração : R$ 1.200,00 a R$ 3.291,30

: R$ 1.200,00 a R$ 3.291,30 Inscrições : até 22 de abril de 2020

: até 22 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : prova de títulos

: prova de títulos Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020 (pag 167 a 169)

Concurso Marinha – Escola Naval

Edital publicado. A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público para Escola Naval (Concurso Marinha 2020) para formação de oficiais. As 22 vagas, conforme o edital, são para candidatos de nível médio, podendo concorrer candidatos de ambos os sexos.

Do quantitativo de vagas oferecidas no edital, 10 serão reservadas aos homens, sendo duas para negros, enquanto o restante das vagas, 12, serão reservadas para mulheres, com duas reservadas aos negros.

A Escola Naval vai oferecer, durante o curso de formação, a remuneração inicial ao aspirante no valor de R$1.574,12, composto por soldo de R$1.334 mais adicional militar de R$173,42 e adicional de compensação por disponibilidade de R$66,70. Na carreira da Escola Naval, o aspirante vai ser nomeado como guarda-marinheiro e vai receber um soldo de R$6.993. Após a formação como segundo-tenente, terá ganhos iniciais de R$7.490.

Além da escolaridade, será necessário que o candidato tenha 18 anos completos e menos de 23 anos de idade em 1º de janeiro de 2021. Além disso, o interessado em concorrer a uma das vagas não pode ser casado, não ter constituído união estável e nem ter filhos, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola Naval.

O concurso da Marinha/Escola Naval 2020 vai ser destinado à formação de oficiais para: o Corpo da Armada (CA), o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e o Corpo de Intendentes de Marinha (CIM).

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso da Escola Naval da Marinha poderão se inscrever entre 08 horas do dia 20 de abril e 10 de maio de 2020, no site oficial da Marinha, na aba destinada ao concurso da Escola Naval e preencher o formulário com os principais dados para cadastro.

A taxa de inscrição vai custar R$65,00. Segundo o edital, o valor pode ser pago através de boleto bancário ou efetuado por débito em conta corrente, em qualquer agência bancária

Concurso : Marinha do Brasil

: Marinha do Brasil Banca organizadora : Marinha

: Marinha Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 22

: 22 Remuneração : até R$7.490

: até R$7.490 Inscrições : entre 08 horas do dia 20 de abril e 10 de maio de 2020

: entre 08 horas do dia 20 de abril e 10 de maio de 2020 Taxa de Inscrição : R$65

: R$65 Provas : primeira quinzena de agosto

: primeira quinzena de agosto Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL MARINHA 2020 – Escola Naval

GOINFRA

Saiu EDITAL! No Estado de Goiás, a Secretaria de Estado da Administração (SEAD) encerra inscrições até hoje, 20 de abril de 2020. O novo edital (nº 02/2020) de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 47 vagas em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Arquiteto e Urbanista (1); Engenheiro Civil – I (8); Engenheiro Civil II (1); Engenheiro Civil – IV (4); Engenheiro Civil Tecnólogo em Vias – I, II e III (30); Engenheiro Eletricista (1); Engenheiro Mecânico (1); Engenheiro Civil – III (1).

O salário oferecido será de R$ 4.665,82, mais R$ 500,00 de auxílio-alimentação. As lotações serão na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) por tempo determinado de no máximo seis meses.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 20 de abril de 2020, no endereço eletrônico do site Escola de Governo. O processo seletivo consistirá com apenas análise curricular e entrevista.

O candidato deverá enviar os documentos exigidos para o cargo/função escolhido, dos cursos complementares, formação acadêmica e experiências profissionais, entre os dias 21 de abril (a partir das 18h) até às 23h59min do dia 22 de abril, para o e-mail: [email protected] As entrevistas ocorrerão por videoconferência ou videochamada.

Concurso : Secretaria de Estado da Administração

: Secretaria de Estado da Administração Banca organizadora : (SEAD)

: (SEAD) Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 47

: 47 Remuneração : R$ 4.665,82

: R$ 4.665,82 Inscrições : até 20 de abril de 2020

: até 20 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : gratuita

: gratuita Provas : análise curricular e entrevista

: análise curricular e entrevista Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 02/2020

CONSAMU

Edital publicado. O Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (CONSAMU) faz saber aos interessados a abertura de novo edital com 31 vagas de processo seletivo para preencher uma vaga para motorista socorrista e 30 para técnico em enfermagem. Além disso, haverá vagas em cadastro para outros cargos.

Os salários oferecidos chegam a R$ 1.465,42 para jornada de 40 horas por semana. Os interessados poderão se inscrever presencialmente no Setor de Recursos Humanos do CONSAMU na cidade de Cascavel (PR), até o dia 23 de abril de 2020, no período das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h por meio do envio de documentos relacionados no edital nº 057/2020. Ou via envio por SEDEX no endereço: Rua Uruguai, 283, Bairro Alto Alegre, Cascavel (PR), CEP: 85.805-010. Mais informações, acesse: www.consamu.com.br/testes-seletivo.

A taxa de inscrição custa R$50,00.

CEASA Campinas (SP)

Saiu o edital! As Centrais de Abastecimento (Ceasa) faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público para preenchimento de 13 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos Motorista de Caminhão (1 vaga); Técnico de Mercado I (1 vaga); Assistente de Departamento Pessoal (1 vaga); Contador (1 vaga); Engenheiro Civil (1 vaga); Nutricionista (1 vaga); Conferente (1 vaga); Advogado – área trabalhista (1 vaga); Arquiteto (1 vaga); Operador de Carga (1 vaga); Assistente Administrativo I (1 vaga); e Analista Contábil (1 vaga). Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.873,83 a R$ 7.310,79, por carga horária de até 36 horas.

Os interessados em concorrer a uma das vagas, conforme o edital, poderão se inscrever até às 23h59min do dia 6 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto de Educação e Desenvolvimento Social (Nosso Rumo). O valor da inscrição oscila entre R$ 35,00 a R$ 59,00.

O concurso da Ceasa vai contar com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (caráter eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, noções de informática e políticas de saúde;

–> Prova prática (caráter eliminatório);

–> Prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório);

–> Peça processual (caráter classificatório e eliminatório).

As avaliações serão realizadas no dia 24 de maio e a prova prática no dia 12 de julho de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Concurso : Centrais de Abastecimento (Ceasa)

: Centrais de Abastecimento (Ceasa) Banca organizadora : Nosso Rumo

: Nosso Rumo Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 12

: 12 Remuneração : R$ 1.873,83 a R$ 7.310,79

: R$ 1.873,83 a R$ 7.310,79 Inscrições : até 06 de maio de 2020

: até 06 de maio de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 35,00 a R$ 59,00

: R$ 35,00 a R$ 59,00 Provas : 12 de julho de 2020

: 12 de julho de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

Polícia Militar – SP e PR

Segundo o levantamento feito pelo Notícias Concursos, há pelo menos dois editais de concursos públicos abertos para preenchimento de vagas na Polícia Militar. As vagas foram divulgadas em editais para os estados de São Paulo e Paraná. São, ao todo, 2.130 vagas.

Foi publicado o novo edital de concurso público para Polícia Militar do Estado de São Paulo (Concurso PM SP 2020) para o cargo de aluno-oficial, cargo de nível médio. Serão oferecidas, ao todo, 130 vagas.

Além da escolaridade, o candidato deverá ter de 17 a 30 anos e altura mínima de 1m55 (mulher) e 1m60 (homens). As vagas são para Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

Os salários vão chegar a R$ 3.268,33, distribuído da seguinte forma:

padrão no valor de R$ 1.262,23 (mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), Regime Especial de Trabalho Policial (RETP);

(mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), Regime Especial de Trabalho Policial (RETP); valor de R$ 1.262,23 (mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) e insalubridade,

(mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) e insalubridade, valor de R$ 743,87 (setecentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos).,

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 14 de abril e 14 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora do certame, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) – https://portal.fgv.br/. A taxa de inscrição custa R$130,00.

O concurso da Polícia Militar de São Paulo PM/SP 2020 vai contar com:

Prova Objetiva , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Prova Dissertativa , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Exames de Aptidão Física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames de Saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames Psicológicos , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Avaliação da Conduta Social , da Reputação e da Idoneidade, de caráter eliminatório;

, da Reputação e da Idoneidade, de caráter eliminatório; Análise de Documentos, de caráter eliminatório.

A prova objetiva será aplicada no dia 12 de julho de 2020, com início às 08 horas, com duração de 04 horas. Serão 80 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada uma.

Ciências Humanas e suas Tecnologias – 20 (vinte) questões : História: (06); Filosofia (04); Sociologia (04); Geografia (06);

: História: (06); Filosofia (04); Sociologia (04); Geografia (06); Linguagens e Códigos – 24 questões : Língua Portuguesa e Interpretação de texto (18 questões); Língua Inglesa ou Espanhola (06);

: Língua Portuguesa e Interpretação de texto (18 questões); Língua Inglesa ou Espanhola (06); Matemática e Ciências da Natureza – 30 questões : Matemática (12); Física (06); Química (06); Biologia (06); e

: Matemática (12); Física (06); Química (06); Biologia (06); e Conhecimentos Específicos – 06 questões: Noções de Administração Pública (02) e Noções Básicas de Informática (04).