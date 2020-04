Concursos abrem mais de 1.200 inscrições para todo o Brasil

Apesar da crise econômica por conta da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, a segunda semana de abril começa com pelo menos 1.200 vagas em inscrições abertas em vários concursos. As vagas são oferecidas para candidatos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior).

Além dos concursos com inscrições em andamento, o Conselho Regional de Nutricionistas do Paraná começou a segunda semana de abril lançando edital. O mesmo aconteceu no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região, com sede em Minas Gerais. Ambos os editais iniciam as inscrições no mês de maio, com provas previstas para o segundo semestre.

SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Goiânia confirmou o edital de um novo certame. A informação foi anunciada pela prefeitura. Ao todo, serão ofertadas 121 vagas temporárias.

As funções são para níveis fundamental, médio/técnico e superior. As remunerações chegam a R$ 5 mil. Quanto às inscrições, essas poderão ser feitas por meio do site da prefeitura, até o dia 12 de abril.

Prefeitura de Minaçu (GO)

No Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Minaçu abriu novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 124 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Arquiteto (1); Assistente de Compras (1); Assistente Social (1); Fiscal de Obras (1); Fiscal de Serviços Urbanos (2); Fiscal de Tributos (2); Fiscal de Vigilância Sanitária (2); Auxiliar de Serviços Gerais (32); Agente Administrativo (9); Analista Técnico de Sistema (2); Auxiliar Administrativo (14); Operador de Trator Agrícola (1); Psicólogo (3); Técnico Agrícola (1); Técnico Agropecuário (1); Técnico em Higiene Dental (1); Topógrafo (1); Biólogo (1); Eletricista (2); Engenheiro Florestal (1); Executor Administrativo Escolar (5); Fiscal Urbano e Ambiental (1); Auxiliar de Biblioteca (1); Auxiliar de Cirurgião Dentista (2);Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (21); Bibliotecário (1); Motorista de Veículos Pesados (3); Nutricionista (2); Operador de Máquinas Pesadas (1); Técnico Ambiental (1); Fonoaudiólogo (1);Médico Veterinário (1); e Motorista de Veículos Leves (5).

As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.052,27 a R$ 6.211,03, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 08 de abril (a partir das 08h) até o dia 28 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Ganzaroli Assessoria. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 a R$ 120,00.

Concurso: Prefeitura de Minaçu GO 2020

Banca organizadora: Ganzaroli Assessoria

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior

Número de vagas: 124

Remuneração: R$ 1.052,27 a R$ 6.211,03

Inscrições: 08 a 28 de abril de 2020

Taxa de Inscrição: R$ 60,00 a R$ 120,00

Provas: 14 de junho de 2020

Situação: PUBLICADO

Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Contagem (MG)

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Contagem abriu inscrições de concurso público que tem por objetivo preencher 219 vagas em cargos de níveis médio e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Bibliotecônomo (1), Nutricionista Escolar (1), Pedagogo (20), Português (20), Ciências (5), Educação Física (20), Ensino Religioso (10), Geografia (5), História (10), Inglês (20), Auxiliar de Biblioteca Escolar (20), Secretário Escolar (20), Assistente de Gestão Educacional (1), Professor das áreas de Educação Básica I (100), Matemática (20), Assistente Escolar (20), Analista de Gestão Educacional (1) e Arte (5).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.091,09 e R$ 3.147,98.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 04 de maio de 2020, no site oficial da Prefeitura Municipal. O valor da inscrição varia entre R$ 70,00 (nível médio) e R$ 98,00 (nível superior).

Concurso: Prefeitura de Contagem MG

Banca organizadora: Prefeitura

Escolaridade: médio e superior

Número de vagas: 219 + CR

Remuneração: R$ 1.091,09 e R$ 3.147,98

Inscrições: 1º de abril a 04 de maio de 2020

Taxa de Inscrição: R$ 70,00 e R$ 98,00

Provas: 17 de maio de 2020

Situação: PUBLICADO

Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura e Câmara Municipal de Guarani 2020

A Prefeitura e Câmara Municipal de Guarani de Goiás GO abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 168 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As oportunidades são para cargos:

PREFEITURA (162 vagas): operador de máquinas agrícolas; operador de máquinas pesadas; auxiliar de serviços gerais; motorista; vigia; técnico de enfermagem; técnico de laboratório; técnico em saúde bucal; fiscal de vigilância sanitária; cirurgião dentista; farmacêutico; enfermeiro; assistente social; professor (pedagogo); executor administrativo; e médico;

CÂMARA MUNICIPAL (06 vagas): agente de serviços gerais e agente administrativo.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 06 a 28 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IBRASP – Consultoria e Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 (nível médio), R$ 80,00 (nível médio/técnico) e R$ 120,00 (nível superior).

Concurso: Prefeitura e Câmara Municipal de Guarani de Goiás GO

Banca organizadora: IBRASP – Consultoria e Concursos

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior

Número de vagas: 168 + CR

Remuneração: R$1.045 a R$4.759,69

Inscrições: 06 a 28 de abril de 2020

Taxa de Inscrição: R$ 60,00 a R$ 80,00

Provas: 17 de maio de 2020

Situação: PUBLICADO

Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Pirenópolis (GO)

EDITAL publicado. No Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Pirenópolis divulgou a abertura de concurso público para preenchimento de 50 vagas em cargos de Professor P – III – Pedagogo.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos chegam até R$ 2.424,24, por jornada de trabalho de 30h semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 9 de abril (a partir das 10h) até o dia 15 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora CEBRASPE. A taxa de inscrição está fixado em R$ 100,00.

Concurso: Prefeitura Municipal de Pirenópolis GO

Banca organizadora: CEBRASPE

Escolaridade: superior

Número de vagas: 50

Remuneração: R$ 2.424,24

Inscrições: entre 09 a 15 de abril de 2020

Taxa de Inscrição: R$ 100,00

Provas: 10 de maio de 2020

Situação: PUBLICADO

Saiba mais sobre o concurso.

ADASA (DF)

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso ADASA DF 2020) para o preenchimento de 75 vagas, sendo 25 vagas imediatas e 50 para cadastro de reserva. O Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES tem a responsabilidade do certame.

As vagas do concurso ADASA-DF 2020 serão oferecidas para os cargos de Regulador de Serviços Públicos – nível superior (18 vagas imediatas + 36 em cadastro reserva), Técnico de Regulação de Serviços Públicos – nível médio (07 vagas imediatas + 14 em cadastro reserva).

As vagas de Regulador são para ingresso nas especialidades de Especialidade Gestão e Regulação (05), Engenheiro Civil (04), Engenheiro Ambiental e Sanitarista (04), Geologia (02), Economia (02) e Contabilidade (01).

De acordo com o edital ADASA-DF 2020, o salário inicial para nível médio será de R$4.300,00. Para nível superior, o salário vai ser de R$ 10.000,00. Em todos os casos, há a possibilidade que os servidores recebam uma gratificação de até 35% sobre o vencimento padrão, sendo:

Até 20% do vencimento em função dos conceitos obtidos anualmente na avaliação individual de competências e desempenho ou competências e resultados;

Até 15% do vencimento em função do desempenho institucional anual, correspondente ao resultado obtido na consecução das metas institucionais.

Os servidores também vão contar com auxílio-Alimentação e/ou auxílio-Refeição de R$ 800,00, além de auxílio-Creche de R$ 126,25 e os demais previstos na Lei Complementar nº 840/11.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 09 de abril e 19 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora do concurso (www.iades.com.br). A taxa de inscrição vai custar R$65 para todos os cargos.

Concurso: Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

Banca organizadora: IADES

Escolaridade: médio e superior

Número de vagas: 75

Remuneração: até R$10 mil

Inscrições: entre 09 de abril e 19 de maio de 2020

Taxa de Inscrição: R$65

Provas: 07 de junho para nível superior e no dia 14 de junho para o cargo de nível médio.

Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Datas (MG)

As inscrições do concurso Datas MG 2020 seguem abertas nesta semana. São oferecidas vagas para ajudante e auxiliar de serviços gerais, motorista, oficial de serviços especializados, auxiliar administrativo, secretário de escola e técnico em enfermagem.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 09 de abril e 11 de maio, no site da banca, a Cotec de Fadenor.

Prefeitura de Palma (MG)

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Palma retifica edital de concurso público para preenchimento de agora 17 vagas de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

Conforme a retificação (retificação I), foram adicionadas os cargos de Professor Regente do Ensino Infantil (1); Professor regente das 5 séries iniciais do Ensino Básico (1); Monitor de Creche (1); e Técnico em Educação (1).

Os demais cargos são para Fiscalização; Assistente Social; Atendente de Creche; Auxiliares de: Saúde Bucal; Secretaria Escolar; Serviços Gerais (3); Agentes: Administrativo (2); Epidemiologia (2); Bombeiro; Contador; Coveiro/ Zelador de Cemitério; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Cozinheira Escolar; Eletricista; Enfermeiro; Engenheiro Civil; Gari (1); Inspetor de Alunos; Mecânico; Médicos Especialistas: Cardiologista; Ginecologista; Nutricionista – Educação; Odontólogo; Operador de Máquinas; Pedreiro; Procurador; Psicólogo; Monitor de Transporte Escolar; Motorista I; Motorista II – Escolar; Oftalmologista; Pediatra; Médico Veterinário; Secretario Escolar; Técnico de Enfermagem (2); Trabalhador Braçal (1); Zelador (1) e Técnico em Higiene Dental (1).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 07 de abril (a partir das 10h) até o dia 07 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora INCP Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 45,00 e R$ 70,00.

Concurso: Prefeitura de Palma MG

Banca organizadora: INCP Concursos

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Número de vagas: 13

Remuneração: R$ 1.045,00 a R$ 4.099,83

Inscrições: 7 de abril a 7 de maio de 2020

Taxa de Inscrição: R$ 45,00 a R$ 70,00

Provas: 31 de maio de 2020

Situação: PUBLICADO

Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Matias Olímpio (PI)

No Estado do Piauí, a Prefeitura Municipal de Matias Olímpio abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 96 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/ magistério e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor Classe C – Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º ano (21); Professor Classe C – Ciências (2); Professor Classe C – História (1); Professor Classe C – Educação Física (4); Auxiliar de Serviços Gerais (30); Motorista D (2); Auxiliar Administrativo (10); Professor Classe A – Educação Infantil e Anos Iniciais 1º ao 5º ano (20); Professor Classe C – Matemática (1); Psicopedagogo (1); Assistente Social (2); e Professor Classe C – Língua Portuguesa (2). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 1.909,00, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 06 de abril a 04 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Legatus. O valor da inscrição oscila entre R$ 83,00 a R$ 120,00.

Concurso: Prefeitura Municipal de Matias Olímpio PI

Banca organizadora: Instituto Legatus

Escolaridade: fundamental, médio/ magistério e superior

Número de vagas: 96

Remuneração: R$ 1.045,00 a R$ 1.909,00

Inscrições: 06 de abril a 04 de maio de 2020

Taxa de Inscrição: R$ 83,00 a R$ 120,00

Provas: 24 de maio de 2020

Situação: PUBLICADO

Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Bom Jardim da Serra (SC)

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra abriu inscrições de concurso público para preenchimento de 15 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico Administrativo (1); Tratorista Agrícola (1); Serviços Gerais Masculino (1); Técnico em Enfermagem (1); Técnico em Informática (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico em Saúde Bucal (1); Enfermeiro Padrão (1); Auxiliar de Contabilidade (1); Médico Ginecologista (1); Médico Clínico Geral (1); Médico Psiquiatra (Cr); Advogado Municipal (1); Odontólogo (1); Assistente Social (1); e Psicólogo (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.052,33 e R$ 14.642,82.

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 06 de abril (a partir das 10 horas) até as 16 horas do dia 17 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal. O valor da inscrição oscila entre R$ 44,50 e R$ 104,50.

Concurso: Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra SC

Banca organizadora: Prefeitura

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Número de vagas: 15

Remuneração: R$ 1.052,33 e R$ 14.642,82

Inscrições: 06 de abril a 17 de abril de 2020

Taxa de Inscrição: R$ 44,50 e R$ 104,50

Provas: 03 de maio de 2020

Situação: PUBLICADO

Saiba mais sobre o concurso.