Concursos Bombeiros: 440 vagas para nível médio; Salários de até R$ 5.769,42

Deseja ser um Bombeiro? Então a hora é agora! De acordo com o levantamento feito pelo Notícias Concursos, pelo menos 400 vagas estão abertas e 40 estão previstas em concursos públicos. O destaque fica por conta do concurso público dos Bombeiros do Paraná, que oferece 400 vagas e salários que passam da casa dos R$4 mil.

Outro destaque também é para o certame previsto para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que oferece oportunidades para nível médio. O edital deve sair ainda este ano. Os salários devem chegar a até R$ 5.769,42.

Bombeiros – PR

Foi divulgado o novo edital de concurso público da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar para o preenchimento de 2.400 vagas. Do total de vagas, 400 são para os Bombeiros. O restante, 2.000, é para PM.

De acordo com o edital de concurso, para concorrer a uma das vagas no concurso da PM e Bombeiros-PR 2020 será necessário ter nível médio completo. Além disso, é preciso ter, no máximo, 30 anos de idade na data do primeiro dia da inscrição. e carteira de habilitação ou permissão para dirigir, categoria “B”, no mínimo, válida e sem impedimentos (categoria “A” não supre esse requisito).

Do quantitativo de vagas oferecidas no concurso, fica limitado o ingresso de pessoas do sexo feminino a até 50% das oportunidades ofertadas e 10% reservadas aos afrodescendentes.

O salário inicial do cargo de Soldado de 2ª Classe é de R$1.933,63. Após a conclusão do Curso de Formação e o término do estágio probatório, os salários vão chegar a R$4.263,67.

As vagas estão distribuídas pelas cinco regiões militares, tanto no concurso PM PR quanto no BM PR. As oportunidades são para Curitiba, região metropolitana e litoral; Londrina; Maringá; Ponta Grossa; e Cascavel.

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso PM PR e Bombeiros PR poderão se inscrever entre 01 de abril e 17 horas do dia 04 de maio de 2020, no site oficial da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (Funpar/UFPR), banca organizadora.

Segundo o edital, para se inscrever, o candidato precisa pagar uma taxa de R$100 até o dia 5 de maio. No ato da inscrição, o candidato deverá optar por um dos seguintes municípios para preferencialmente realizar a prova objetiva:

Campo Mourão

Cascavel

Curitiba

Foz do Iguaçu

Francisco Beltrão

Guarapuava

Ivaiporã

Jacarezinho

Londrina

Maringá

Ponta Grossa

Paranaguá

Paranavaí

Telêmaco Borba

Umuarama

União da Vitória.

As avaliações objetivas do concurso estão previstas para serem aplicadas no dia 28 de junho, a partir das 13 horas, nas cidades de Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Bombeiros – MG

O Corpo de Bombeiros Militar vai abrir um novo edital de concurso público em 2020. Foi divulgado no Diário Oficial a ratificação que confirma a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) como banca organizadora do próximo certame da corporação mineira.

Agora, com a banca definida, o próximo passo vai ser a assinatura de contrato entre a corporação e a organizadora para, logo em seguida, publicação do edital Bombeiros-MG 2020.

De acordo com o documento publicado, uma dispensa de licitação, o novo edital de concurso público do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais vai contar com 40 vagas, sendo:

30 para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militar (QO-BM); e

10 para o Quadro de Oficiais de Saúde (QOS-BM).

Para concorrer a uma das vagas do Quadro de Oficiais Bombeiros Militar, conforme os últimos editais, é necessário cumprir os seguintes requisitos: Ser brasileiro nato; Possuir idoneidade moral; Estar quite com as obrigações eleitorais e militares; Ter entre 18 (dezoito) anos e 30 (trinta) anos de idade na data de inclusão prevista no curso de formação; Ter, no mínimo, o ensino médio completo ou equivalente até a data de inclusão; Ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros); Ter aptidão física; Ser aprovado em avaliação psicológica e toxicológica; Ter sanidade física e mental; Não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de bombeiro militar; Não ter dado baixa por “mau comportamento” ou conceito incompatível, nos termos do Regulamento Disciplinar de outra instituição militar estadual ou das Forças Armadas.

No caso de Oficial de Saúde será necessário ter nível superior na respectiva área de interesse e até 35 anos de idade. Conforme informado nos últimos editais, não é necessário ter uma altura mínima para concorrer.