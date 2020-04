Concursos no início de abril abrem 682 vagas com salários de até R$ 18 mil

Atenção, concurseiros! De acordo com um alista preparada pelo Notícias Concursos, três importantes concursos públicos tiveram editais publicados. Há oportunidades para candidatos de níveis médio e superior.

Os órgãos que publicaram os editais de concursos são para para Polícia Civil do Paraná, o Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região, que também fica no Paraná, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em Minas Gerais, e para a Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, São Paulo.

Polícia Civil do Paraná (PC-PR)

A Polícia Civil do Estado do Paraná faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso PC PR 2020) para o preenchimento de 400 vagas imediatas nos cargos de Delegado, Investigador e Papiloscopista. A Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR) tem a responsabilidade do certame.

As vagas são destinadas aos cargos de Delegado (50 vagas), Investigador (300 vagas) e Papiloscopista (50 vagas). Os salários chegam a:

R$ 18.280,05 para Delegado;

R$ 5.588,05 para Investigador; e

R$ 5.867,45 para Papiloscopista

Segundo o edital, para concorrer será necessário diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer curso de graduação de nível superior, no caso dos cargos de Investigador de Polícia e Papiloscopista.

No caso de bacharel em Direito, no cargo de Delegado de Polícia, será necessário formação de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação ou certidão que comprove ter o candidato colado grau e, neste caso, com a comprovação de estar sendo providenciado o registro do diploma, na forma da lei.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 04 de maio e 02 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da FUNPAR-UFPR (Fundação da Universidade Federal do Paraná). A taxa de inscrição vai custar:

R$ 120,00 (Escrivão e Investigador); e

R$ 200,00 (Delegado).

Concurso : Polícia Civil do Paraná (PC-PR)

: Polícia Civil do Paraná (PC-PR) Banca organizadora : FUNPAR

: FUNPAR Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 400 vagas

: 400 vagas Remuneração : até R$18 mil

: até R$18 mil Inscrições : entre 04 de maio e 02 de junho de 2020

: entre Taxa de Inscrição : R$ 120,00 (Escrivão e Investigador); e R$ 200,00 (Delegado)

: R$ 120,00 (Escrivão e Investigador); e R$ 200,00 (Delegado) Provas : 26 de julho de 2020

: 26 de julho de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

CREFITO (MG)

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região, com sede em Minas Gerais, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso CREFITO MG 2020) para o preenchimento de 110 vagas em cargos de níveis médio e superior. O Instituto QUADRIX tem a responsabilidade do certame.

Do total de vagas do concurso CREFITO-MG 2020, seis serão para preenchimento imediato (um vaga de nível médio e 05 de nível superior), enquanto que as 104 vagas serão oferecidas para cadastro reserva (sendo 19 de nível médio e 85 de nível superior). Os candidatos aprovados serão contratados sob regime celetista.

Para nível médio, são oferecidas vagas para Almoxarife, com salário de R$1.755,15. Para nível superior, são destinadas vagas para Analista contábil (R$3.698,40), Analista de pessoal (R$3.698,40), Analista de Tecnologia da Informação (R$3.698,40) e Produtor de vídeo (R$3.120,26). Os aprovados serão lotados em Belo Horizonte (MG).

Segundo o edital, a jornada de trabalho dos cargos será de 40 horas semanais. Os benefícios serão auxílio-alimentação ou refeição, no valor de R$31,52 por dia útil; plano de saúde; assistência pré-escolar; e vale transporte.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 21 de maio e 23 horas e 59 minutos do dia 13 de julho de 2020, no site oficial da banca organizadora do certame. A taxa de inscrição vai custar R$80 para nível médio e R$100 para nível superior.

O concurso CREFITO-MG vai contar com provas objetivas, a serem aplicadas no dia 16 de agosto de 2020, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. O edital de convocação vai sair no dia 11 de agosto.

Concurso : Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região

: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região Banca organizadora : Instituto QUADRIX

: Instituto QUADRIX Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 110

: 110 Remuneração : até R$3.698,40

: até R$3.698,40 Inscrições : entre 10 horas do dia 21 de maio e 23 horas e 59 minutos do dia 13 de julho de 2020

: entre 10 horas do dia 21 de maio e 23 horas e 59 minutos do dia 13 de julho de 2020 Taxa de Inscrição : R$80 para nível médio e R$100 para nível superior.

: R$80 para nível médio e R$100 para nível superior. Provas : 16 de agosto de 2020

: 16 de agosto de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

CRN (PR)

O Conselho Regional de Nutricionistas do Paraná, que compreende a 8ª Região, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso CRN 8ª Região PR 2020) para o preenchimento de 15 vagas para nível médio/técnico. O Instituto Quadrix tem a responsabilidade do certame.

As oportunidades do concurso CRN/8ª Região serão destinadas aos cargos de Assistente Técnico em Nutrição e Dietética Júnior. Para concorrer, o candidato deverá ter curso técnico em Nutrição e Dietética, com registro no conselho e disponibilidade para viagens.

As vagas do concurso CRN-8 serão destinadas para formar cadastro reserva durante o prazo de validade do certame. Do quantitativo de vagas, 11 serão oferecidas para ampla concorrência, sendo 03 para pretos e pardos. Haverá, ainda, uma vaga para os deficientes.

O salário inicial será de R$1.882,55, podendo contar ainda com os seguintes benefícios:

vale-refeição no valor de R$32, pagos 22 dias no mês, com desconto de 1% a título do programa de alimentação do trabalhador (PAT);

adicional por tempo de serviço, pagamento do valor equivalente a 1% a partir de cada ano de contratação sobre o salário base do cargo, limitado ao máximo de 20% para qualquer contrato;

plano de assistência médica;

plano de assistência odontológica, sendo pago o valor de R$17,35; e

auxílio creche para filhos de cinco a 11 anos, no valor de R$200 por mês e por filho; e

auxílio-transporte.

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso CRN-8ª Região 2020 poderão se inscrever entre 10 horas do dia 11 de maio e 23 horas e 59 minutos do dia 13 de julho de 2020, no site oficial da banca organizadora do certame (quadrix.org.br).

A taxa de inscrição vai custar R$70,00, podendo ser paga até o dia 14 de julho.

Concurso : Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região

: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região Banca organizadora : Instituto QUADRIX

: Instituto QUADRIX Escolaridade : nível médio/técnico

: nível médio/técnico Número de vagas : 15

: 15 Remuneração : R$1.882,55

: R$1.882,55 Inscrições : entre 11 de maio e 13 de julho

: entre 11 de maio e 13 de julho Taxa de Inscrição : R$70

: R$70 Provas : 13 de setembro de 2020

: 13 de setembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Fito de Osasco (SP)

A Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, Estado de São Paulo, abriu um novo edital de concurso (Concurso FITO SP) para preencher 157 vagas nos cargos de Técnico em Enfermagem (2) e Professor de Desenvolvimento Infantil (155), com exigência de nível técnico e superior, respectivamente. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

A remuneração é de R$2.144,27 para Técnico em Enfermagem e R$ 2.492,17 para Professor de Desenvolvimento Infantil. Os interessados devem se inscrever entre 16 e 4 de junho no site da Fundação Vunesp .

Veja também: Seleção Correios 2020: Inscrições abertas com 4.462 vagas para aprendizes