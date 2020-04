Concursos PM, Polícia Civil e Bombeiros com 2.800 vagas abertas e até R$18 mil

A Polícia Civil, Bombeiros e a Polícia Militar têm oportunidades para preenchimento de vagas nas corporações que, juntas, oferecem o total de 2.800 vagas abertas. Segundo os editais publicados, foram abertas nada menos que 2.000 vagas na Polícia Militar, 400 na Polícia Civil e 400 para os Bombeiros. Os salários chegam a até R$ 18.280,05.

A Polícia Civil divulgou o edital de concurso público (Concurso PC PR 2020) para o preenchimento de 400 vagas imediatas nos cargos de Delegado, Investigador e Papiloscopista. A Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR) tem a responsabilidade do certame.

As vagas são destinadas aos cargos de Delegado (50 vagas), Investigador (300 vagas) e Papiloscopista (50 vagas). Os salários chegam a:

R$ 18.280,05 para Delegado;

R$ 5.588,05 para Investigador; e

R$ 5.867,45 para Papiloscopista

Segundo o edital, para concorrer será necessário diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer curso de graduação de nível superior, no caso dos cargos de Investigador de Polícia e Papiloscopista.

No caso de bacharel em Direito, no cargo de Delegado de Polícia, será necessário formação de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação ou certidão que comprove ter o candidato colado grau e, neste caso, com a comprovação de estar sendo providenciado o registro do diploma, na forma da lei.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 04 de maio e 02 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da FUNPAR-UFPR (Fundação da Universidade Federal do Paraná). A taxa de inscrição vai custar:

R$ 120,00 (Escrivão e Investigador); e

R$ 200,00 (Delegado).

O concurso da Polícia Civil do Paraná (PC-PR) vai contar com:

a) Prova Objetiva;

b) Prova de Conhecimentos Específicos;

c) Prova de Títulos;

d) Prova de Higidez Física;

e) Prova de Aptidão Física;

f) Exame de Investigação de Conduta

A prova objetiva do concurso vai ser do tipo múltipla escolha, com cinco alternativas cada, das quais apenas uma deve ser assinalada, sendo avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. A avaliação objetiva, prevista para ser aplicada no dia 26 de julho de 2020, será de caráter eliminatório e classificatório, sendo constituída da seguinte maneira:

No dia 26 de julho de 2020, na cidade de Curitiba, com início às 13h30min e com duração de 5 (cinco) horas, serão realizadas as provas para todos os cargos, sendo:

a) Delegado de Polícia: Prova Preambular Objetiva; e

b) Investigador de Polícia e Papiloscopista: Prova Preambular Objetiva e Prova de Conhecimentos Específicos.

Exclusivamente para o cargo de Delegado de Polícia, apenas para os candidatos classificados para esta fase, a Prova de Conhecimentos Específicos será realizada no dia 13/09/2020, na cidade de Curitiba, com início às 13h30min e com duração de 5 (cinco) horas.

Foi divulgado o novo edital de concurso público da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar para o preenchimento de 2.400 vagas. Do total de vagas, nada menos que 2 mil serão oferecidas para PM.

Segundo o edital, para concorrer a uma das vagas no concurso, será necessário ter nível médio completo. Além disso, é preciso ter, no máximo, 30 anos de idade na data do primeiro dia da inscrição. e carteira de habilitação ou permissão para dirigir, categoria “B”, no mínimo, válida e sem impedimentos (categoria “A” não supre esse requisito).

Do quantitativo de vagas oferecidas no concurso, fica limitado o ingresso de pessoas do sexo feminino a até 50% das oportunidades ofertadas e 10% reservadas aos afrodescendentes.

O salário inicial do cargo de Soldado de 2ª Classe é de R$ 1.933,63. Após a conclusão do Curso de Formação e o término do estágio probatório, os salários vão chegar a R$ 4.263,67.

As vagas estão distribuídas pelas cinco regiões militares, tanto no concurso PM PR quanto no BM PR. As oportunidades são para Curitiba, região metropolitana e litoral; Londrina; Maringá; Ponta Grossa; e Cascavel.

Atribuições dos cargos:

a) Soldado PM: desempenho do policiamento ostensivo e outras missões necessárias à preservação da ordem pública, além das atribuições previstas em lei;

b) Soldado BM: desempenho da prevenção e o combate a incêndios, ações de busca e salvamento de pessoas e ações relacionadas com a defesa civil, além das atribuições previstas em lei.

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso PM PR e Bombeiros PR poderão se inscrever entre 01 de abril e 17 horas do dia 04 de maio de 2020, no site oficial da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (Funpar/UFPR), banca organizadora.

Segundo o edital, para se inscrever, o candidato precisa pagar uma taxa de R$ 100 até o dia 5 de maio. No ato da inscrição, o candidato deverá optar por um dos seguintes municípios para preferencialmente realizar a prova objetiva:

Campo Mourão

Cascavel

Curitiba

Foz do Iguaçu

Francisco Beltrão

Guarapuava

Ivaiporã

Jacarezinho

Londrina

Maringá

Ponta Grossa

Paranaguá

Paranavaí

Telêmaco Borba

Umuarama

União da Vitória.

As avaliações objetivas do concurso estão previstas para serem aplicadas no dia 28 de junho, a partir das 13 horas, nas cidades de Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.