Concursos Prefeitura de Paranavaí PR 2020: EDITAL suspenso devido ao Covid-19

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Paranavaí retificou editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público para preenchimento de 62 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso público foi suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

EDITAL nº 01/2020 (57 vagas): Professor de Educação Infantil – Séries Iniciais; Analista de Sistemas (1); Fisioterapeuta; Odontólogo; Psicólogo; Engenheiro Civil e Engenheiro Civil com especialização e experiência em Pavimentação; Agente Comunitário de Saúde (10); Técnico em Higiene Dental (1); Topógrafo (1); e Agente de Apoio Educacional (44).

EDITAL nº 02/2020 (05 vagas): Médico Plantonista Pediatra (1); Médico Plantonista – Unidade de Pronto Atendimento Municipal; Médico Clínico Geral e Médico Ginecologista e Obstetra; Médico Pediatra – 20h (1); Médico Pediatra – 25h (1); Médico Plantonista Clínico Geral (1); e Médico Psiquiatra (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.105,05 e R$ 15.412,57, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições deveriam ser realizadas entre o período de 19 de março (a partir das 10h) até às 17h do dia 9 de abril de 2020, no site oficial da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (FAUEL). O valor da inscrição varia entre R$ 65,00 e R$ 110,00.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos gerais e específicos; prova discursiva; mais prova de títulos para alguns cargos.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

