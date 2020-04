Concursos Públicos: Editais abrem 553 vagas para todos os níveis nesta semana! Até R$9 mil

Melhores concursos da semana! De acordo com uma lista preparada pelo Notícias Concursos, cinco concursos públicos tiveram editais publicados e a maioria já está com inscrições abertas. Há oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Os órgãos que publicaram os editais de concursos são o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG MG), Prefeitura de Capim (PB), Prefeitura de Dores de Campos (MG) e Prefeitura de Bambuí (MG).

1- Concurso SEPLAG (MG) 2020

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso SEPLAG MG 2020) para o preenchimento de 40 vagas no cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG).

Os salários iniciais para o cargo chegam a R$5.451,65 por jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os profissionais serão contratados sob regime estatutário, o que prevê a estabilidade empregatícia aos servidores.

O concurso público da SEPLAG-MG 2020 via contar com duas etapas. A primeira vai ser o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2020). Na segunda, será realizado o curso de graduação em Administração Pública, ministrado pela Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro.

Segundo o edital do concurso, a escolaridade mínima exigida vai ser o de nível superior, conferido pelo diploma do curso de graduação em Administração Pública, segunda etapa do concurso.

Segundo o documento de abertura, o Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental vai ser responsável pela formulação, supervisão, avaliação de políticas públicas, realização de atividades relacionadas às áreas de planejamento e avaliação, administração financeira e orçamentária, contabilidade. Além disso, compete ao cargo a modernização da gestão, racionalização de processos, gestão e tecnologia da informação, recursos logísticos, recursos materiais, recursos humanos e administração patrimonial.

Os aprovados vão ser lotados no quadro de servidores da SEPLAG-MG e seu exercício poderá se dar em qualquer unidade administrativa da secretaria.

Quem desejar participar do concurso, o primeiro passo é se inscrever no Enem 2020. Os interessados em se inscrever entre 11 e 22 de maio, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Após isso, as inscrições deverão ser feitas no concurso Seplag MG, pelo site da Fundação CefetMinas, banca organizadora. As inscrições serão realizadas entre 1º de julho e 19 de agosto. A taxa de inscrição custa R$60. O pagamento poderá ser feito até 20 de agosto.

2- Ministério da Saúde

Em maio á pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Saúde faz saber aos interessados a abertura de novo edital para o preenchimento de 70 vagas temporárias.

De acordo com o documento, publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 17 de abril, as oportunidades são destinadas para carreiras de técnicos de enfermagem.

Segundo o edital, para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter curso técnico na área e registro regular no Conselho Regional de Enfermagem (Coren). Os aprovados vão contar com salário mensal de R$2 mil reais. O prazo de validade dos contratos é de seis meses. No entanto, o período poderá ser estendido.

Os aprovados no processo seletivo do Ministério da Saúde vão atuar na assistência ao núcleo de Enfermagem, no planejamento, programação e orientação das respectivas atividades. Além disso, os profissionais serão responsáveis pelos cuidados com pacientes, na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar.

Além disso, os aprovados no cargo vão ter responsabilidade de realizar cuidados pré e pós operatórios, executar atividades de desinfecção e esterilização, dar continuidade aos plantões. Além de demais atividades inerentes ao cargo. A lotação vai acontecer no Hospital Federal do Andaraí, que fica localizado no Rio de Janeiro.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 20 e 30 de abril de 2020 através do site do Núcleo do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (Nerj). Vale lembrar que apenas serão contratos os candidatos devidamente inscritos na seleção.

O processo seletivo vai contar com avaliação de currículo, com base nas informações apresentadas pelo candidato. Os selecionados vão ter que comprovar todos os documentos informados, no ato da inscrição. Saiba mais sobre o concurso.

3- Prefeitura de Capim (PB)

Saiu EDITAL. No Estado da Paraíba, a Prefeitura Municipal de Capim divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 143 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e de nível técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Consultório Dentário (3); Auxiliar de Farmácia (2); Auxiliar de Serviços Gerais (5); Agente Comunitário de Saúde (5); Agente de Combate de Endemias (5); Motorista (5); Nutricionista (4); Odontólogo (2); Operador de Máquinas (1); Orientador Educacional (3); Agente Administrativo (6); Analista Administrativo (4); Assistente Escolar (3); Assistente Jurídico (1); Professor B – Geografia (4); Professor B – Inglês (2); Professor B – Matemática (2); Recepcionista (3); Técnico em Enfermagem (4); Técnico em Informática (2); Vigilante (1); Professor B – Ciências (4); Professor B – Educação Física (1); Supervisor Escolar (5); Farmacêutico/Bioquímico (2); Fisioterapeuta (1); Professor A (17); Professor B – Artes (2); Assistente Social (1); Enfermeiro (3); Gari (25); Médico (8); e Merendeira (7). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 2.800,00, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora FACET Concursos, ou de forma presencial, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na avenida São Sebastião, s/nº, Centro, no horário das 9h às 13h, em dias úteis. O valor da inscrição oscila entre R$ 75,00 a R$ 115,00.

4- Prefeitura de Dores de Campos (MG)

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Dores de Campos retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 144 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços Escolares (28); Auxiliar de Serviços Gerais (15); Auxiliar de Serviços Internos e Externos (15); Oficial Operacional (5); Operador de Máquina Pesada (2); Pedreiro (1); Professor de Educação Básica (28); Assistente Social (1); Auxiliar de Consultório Dentário (2); Psicólogo CRAS (1); Psicólogo NASF (2); Técnico de Enfermagem (6); Assistente Jurídico (1); Auxiliar de Secretaria Escolar (2); Dentista (2); Enfermeiro (3); Enfermeiro PSF (2); Fiscal Tributário (1); Fisioterapeuta NASF (1); Médico PSF (2); Motorista CNH B (1); Motorista CNH D (10); Fiscal de Obras e Posturas (1); Nutricionista NASF (1); Técnico em Tecnologia da Informação (1); Psicólogo Clínico (1); Agente Administrativo (4); Assistente Administrativo (2); Farmacêutico (1); e Professor de Educação Física (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 e R$ 9.994,86, por jornada de trabalho de 25 a 44 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderiam se inscrever entre o período de 27 de abril (a partir das 10h) até às 21h do dia 27 de maio de 2020, no site oficial da IMAM Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 e R$ 90,00.

5- Prefeitura de Bambuí (MG)

EDITAL publicado. Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Bambuí divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 156 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Operador de máquinas (5); Motorista (9); Fiscal Ambiental (1); Fiscal de Obras e Posturas (2); Fiscal de rendas (1); Técnico em enfermagem (4); Agente de administração (30); Fiscal de trânsito (1); Fiscal sanitário (2); Técnico de informática (3); Assistente Social (2); Contador (1); Educador Físico – Preparador Físico (2); Educação Física (5), Ensino Religioso (1), História (1), Inglês (1), Práticas Agrícolas (1); Advogado (2); Analista Ambiental (1); Arquiteto (1); Enfermeiro (2); Ciências Físicas e Biológicas (1), Psicólogo (2); Secretário escolar (9); Supervisor de ensino (5) e Terapeuta ocupacional (1); Engenheiro Civil (2); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (2); Professor I (50); Professor II – Música (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Veterinário (1); e Nutricionista (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.282,74 a R$ 2.826,01, por carga horária de 20h a 40h semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 17 de junho (a partir das 09h) até às 15h59min do dia 17 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial do IBGP Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00; R$ 90,00 ou R$ 100,00.