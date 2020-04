Concursos SENAC 2020: mais 5 editais são abertos para níveis médio e superior

Novas oportunidades foram abertas no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Segundo o levantamento feito pelo Notícias Concursos, há novos editais abertos para preenchimento de vagas em cargos de ensino médio e superior.

Vale ressaltar que o Senac, por ser uma entidade de direito privado, não realiza concurso público, por isso goza do direito de realizar processo seletivo sob sua discricionariedade, obedecendo os aspectos do regime jurídico de contratação de pessoal dispostos na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei nº 5452/1943 e suas alterações) e da Resolução Senac nº 1018/2015, que estabelece as normas de contratação de empregados.

Desde 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac é o principal agente de educação profissional voltado para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo do País. Hoje, está presente em mais de 2.200 municípios, de Norte a Sul do Brasil, onde mantém infraestrutura de ponta composta por mais de 600 unidades escolares, empresas pedagógicas e unidades móveis.

Veja os editais abertos

O SENAC faz saber aos interessados a abertura de uma vaga para o cargo de Instrutor de Formação ´Profissional para atuação no curso de Manicure e Pedicure. A atuação será na cidade de Lavras, Minas Gerais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível médio. Além disso, é desejável ter o nível superior. Serão exigidos, ainda, experiência profissional de mercado como manicure e pedicure; necessário conhecimento básico em Informática e experiência em docência.

O salário será compatível com o mercado. Além disso, o profissional contará com benefícios. Os interessados poderão se inscrever até o dia 22 de abril pela página do Senac MG .

Um outro edital foi aberto para preenchimento de uma vaga no cargo de Instrutor de Formação Profissional para atuação no curso de e/ou workshop: Técnica de Decoração de Unhas. Os profissionais vão atuar em Itajubá, Minas Gerais.

Para concorrer, será necessário ter ensino médio para concorrer. Além disso, é desejável ter ensino superior. São exigidos experiência de mercado com Decoração de Unhas e em docência. Vale destacar que a vaga é extensiva para pessoas com deficiência.

O salário será compatível com o mercado. Os interessados poderão se inscrever até o dia 30 de abril pela página do Senac MG

O SENAC faz saber aos interessados a abertura de 1 vaga para o cargo de Instrutor de Formação Profissional para atuação na área de Gestão e Comércio. De acordo com o comunicado de vaga, o profissional do cargo vai atuar no curso de Aprendizagem Profissional em Serviços Administrativos.

A lotação vai acontecer na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. Para concorrer a alguma das vagas, será necessário ter graduação em Administração para concorrer e desejável pós-graduação. Além disso, será necessário ter experiência de mercado na área administrativa. O contrato será assinado por tempo indeterminado. Além disso, a vaga poderá ser preenchida por pessoas com deficiência.

O salário será compatível com o mercado. Além disso, o profissional contará com benefícios. Os interessados poderão se inscrever até o dia 30 de abril pela página do Senac MG.

O SENAC faz saber aos interessados a abertura de uma vaga para o cargo de 1 vaga para supervisor de estágio. Os profissionais vão atuar no curso de Técnico em Enfermagem. O contratado vai atuar em Araxá, Minas Gerais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter graduação em Enfermagem com registro ativo no Coren. Além disso, é desejável ter pós-graduação na área de saúde ou pedagógica.

É exigido, ainda, experiência de no mínimo um ano em enfermagem e conhecimento básico de informática.

O salário será compatível com o mercado. Além disso, o profissional contará com benefícios. Os interessados poderão se inscrever até dia 24 de abril pela página do Senac MG.

Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, O SENAC abriu o edital com uma vaga para o cargo de Analista Administrativo. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível superior completo em Administração ou Contabilidade, experiência em atividades administrativas/financeiras e conhecimento em rotinas administrativas/financeiras, de compras e informática. Inscrições no site oficial.

