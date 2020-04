Condenado, Galo tem menos de um mês para quitar dívida milionária

​Condenado! Em meio à pandemia do novo coronavírus, o ​Atlético-MG vai precisar encontrar fundos para arcar com punição da FIFA para ‘caso Maicosuel’. A ação corre há anos na entidade máxima do futebol e demorou a ser concluída, mas o martelo foi batido, e o Galo foi considerado culpado.

De acordo com informações do portal ‘​Gazeta Web’, o Atlético tem até o final deste mês de abril para pagar R$ 10 milhões para a Udinese, da Itália, pela compra do meia-atacante. O jogador chegou à Cidade do Galo em 2014, mas não faz mais parte do grupo desde 2017.

Agora, com a sentença, o Alvinegro tem que quitar o débito em sua totalidade ou vai abrir espaço para futuras punições esportivas, como a perda de pontos e sanções administrativas. Por sua vez, o Atlético pede uma exceção na decisão final, que não cabe recurso, e vai solicitar uma extensão no prazo de pagamento.

De todo modo, o clube afirma que, caso não tenha o pedido acatado, tem o dinheiro reservado e vai realizar o pagamento no prazo definido – como informa o ​GloboEsporte.com. Contudo, os mineiros entendem que cabe a tentativa para deixar o montante para outros compromissos da equipe.

Em passagem de altos e baixos pelo Atlético, o meia-atacante Maicosuel disputou 87 partidas e marcou 9 gols. O jogador ainda conquistou quatro taças, sendo a Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana de 2014, e os Campeonatos Mineiros de 2015 e 2017.

