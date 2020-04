CONFIRA – AGENDA DE LIVES! Confira os próximos shows online que irão acontecer

Como estamos vendo nas últimas semanas, vários artistas estão se mobilizando em lives nas suas redes sociais para entreter as pessoas em casa e também para arrecadar doações para instituições e pessoas que estejam precisando neste momento. No último fim de semana tivemos algumas transmissões histórias, como a de Jorge e Mateus, com mais de três milhões de aparelhos ligados no show simultaneamente o a de Xand Avião, que arrecadou mais de 400 toneladas de alimento.



– Mais notícias



Para você não se perder em meio a tantas lives e poder se organizar, toda semana nós iremos atualizar a publicação, retirando lives que já foram transmitidas e incluindo novas transmissões que tiverem suas datas anunciadas. Veja abaixo!



Segunda-feira (20/04)



Pixote – 20h00

Villamix – 20h00

Alcione – 20h00

Edson Lima – 21h00

João Bosco e Vinícius – 21h00



Terça-feira (21/04)



Caio Costa (Festival #NaMinhaCasa CONFIRA – 17h00

Eric Land – 17h00

Raça Negra – 17h30

Sandy e Junior – 21h00



Quarta-feira (22/04)



Belo – 19h00

Joelma – 21h00



Quinta-feira (23/04)



Thiaguinho – 19h00



Sexta-feira (24/04)



Ludmilla – 18h00

Simone e Siamria – 20h00

Felipe Araújo – 23h00



Sábado (25/04)



Sorriso Maroto – 15h00

Bell Marques – 17h00

Gustavo Mioto – 20h00

Limão com Mel – 20h00



Domingo (26/04)



Mumuzinho – 16h00

Luan Santana – 18h



Terça-feira (28/04)



Jeito Moleque – 20h00



Quarta-feira (29/04)



Jorge Aragão – 20h00

Marcos e Belutti – 20h00



Quinta-feira (30/04)



Calcinha Preta – 20h00

Matheus e Kauan – 21h00