CONFIRA – Assista a live completa de Caninana!

Perdeu a live de Caninana no Festival #NaMinhaCasa, na última quarta-feira (22)? Então se liga no vídeo acima que você pode conferir completa! Foram mais de três horas de Forró com alguns dos maiores sucessos do cantor, sanfoneiro e compositor de vários dos sucessos que já viraram hits nas vozes dele e de outros artistas do Brasil.



A live foi um verdadeiro sucesso e muita gente acompanhou do início ao fim. Além de cantar músicas que já estavam no repertório, ele atendeu pedidos de fãs que comentavam durante a transmissão.