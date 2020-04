Começou nesta sexta-feira (17) o Festival #NaMinhaCasa, projeto de lives no canal oficial do CONFIRA no Youtube. E para a estreia, uma live mais do que especial do cantor e sanfoneiro Renno Poeta, também conhecido como um dos principais compositores do país, dono de hits de vários artistas do Forró e Sertanejo.



Se você perdeu essa tarde inteira de Forró, então pode conferir tudo que aconteceu no vídeo abaixo!