Na última sexta-feira (24) o cantor Gleydson Gavião fez a sua live aqui no CONFIRA, em nosso #FestivalNaMinhaCasa. Como já era esperado, a live fez muito sucesso em quase três horas de bastante Forró para quem estava em casa. No repertório, os mais variados tipos de música dentro do gênero. Assista completo no vídeo acima!