CONFIRA – Assista a live de Simone e Simaria, nesta sexta-feira (24)

Nesta sexta-feira (24) temos mais uma live bastante aguardada pelos fãs de Forró e Sertanejo. As Coleguinhas Simone e Simaria fazem sua transmissão e prometem ser um dos assuntos mais comentados da internet durante toda a noite e provavelmente inicio da madrugada de sábado.



No repertório, músicas que foram sucesso desde os tempos de Forró do Muido até os dias atuais, além de sucessos de artistas dos quais as cantoras são fãs. Você pode acompanhar a partir das 20h, no vídeo abaixo!