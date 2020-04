CONFIRA – Com 10 horas de duração, live de Wesley Safadão faz história

O cantor Wesley Safadão fez sua live na noite do último sábado (18), começando às 20h. Muita gente esperava um grande repertório e pelo menos umas cinco horas de duração, mas o cantor foi além e, ao lado de Tirulipa, que o acompanhou durante toda a transmissão, ele foi até o amanhecer, fazendo mais de dez horas de live.



No início da live o cantor estava em um palco específico, onde cantou músicas de seu repertório atual e músicas inéditas, já que na mesma ocasião ele também aproveitou para gravar o DVD WS em Casa 2.



Os outros ambientes foram um para cantar músicas do TBT e um terceiro para relembrar músicas de nomes como Gabriel Diniz e Cristiano Araújo, mas vale ressaltar que após algumas horas, todos os ambientes viraram palco para qualquer tipo de música de seu repertório.



(Reprodução/Internet)





No início da live o cantor chegou a comentar que teria até 150 músicas para cantar, mas sem dúvida alguma ele ainda cantou músicas que estavam fora do repertório original, algumas puxadas por Tirulipa, que com certeza deu uma dinâmica muito interessante a transmissão.



Os dois ainda tomaram café da manhã durante a live e terminaram pulando na piscina, com tudo claro, quando já ultrapassavam as dez horas de live. Neste momento, quase 300 mil aparelhos ainda estavam ligados e acompanhando a live, que chegou a ter 1 milhão e 800 mil.



E é claro, centenas de doações foram feitas, assim como milhares de alimentos foram arrecadados antes mesmo da live ser iniciada. O vídeo da live completa não está disponível no canal do cantor, mas assim que estiver, você poderá ver por aqui.