CONFIRA – Com vários sucessos, Gustavo Mioto faz live no próximo sábado (25)

Durante a semana várias lives acontecem, mas algumas das mais aguardadas são as do fim de semana e neste sábado (25), às 20h, é a vez de Gustavo Mioto cantar os seus sucessos para milhões de pessoas que estarão ligadas em sua transmissão. Nos últimos anos Gustavo se transformou em um dos principais nomes do Sertanejo e colecionou sucessos e isso faz a sua live ser bastante aguardada por muita gente.



Além de todos os sucessos que ele vem lançando nos últimos anos, o cantor também revelou, em uma entrevista recente, que pretende gravar uma música inédita durante a live. De acordo com ele, não é uma música que ele pensa em trabalhar, mas que tem vontade de cantar.



Sobre o repertório, também em entrevista recente, Gustavo Mioto disse que vai mesclar músicas de CDs antigos e sucessos mais recentes, além de muitos pedidos de seus fãs. O público também pode esperar alguns momentos acústicos e músicas mais animadas.



E se você já quer se aquecer um pouco para a live do sábado



Relembre abaixo alguns sucessos do cantor



Anti-amor



Coladinho em mim



Contramão



Solteiro não trai



Impressionando os anjos



Com ou sem mim



Fake news



3 da manhã



Relógio



Pro nosso bem



Câmera lenta