CONFIRA – Com volta de cantor, Forró Balancear lança nova música. Escute agora!

Além das várias lives, as bandas também não param de trazer novos lançamentos para os fãs durante a quarentena. Uma delas é o Forró Balancear, que divulgou a faixa Chega de sofrer, aqui no CONFIRA. Esta é a primeira música de um novo EP que deve contar com algumas canções inéditas.



O lançamento da faixa marca o retorno do cantor Léo Lira, que substitui César Dantas nos vocais do grupo. Léo já chegou a trabalhar com a atual companheira de palco no Forró Saborear, ele também teve passagens por bandas como a Gatinha Manhosa e a própria Balancear, onde gravou o CD volume 3, que deu o disco de ouro para a banda.