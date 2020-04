Estamos em quarentena e todos devem manter o isolamento, mas não é por isso que as bandas e cantores do Forró vão deixar de trazer novidades para os fãs, né? O cantor Rai Saia Rodada já resolveu mostrar um pouco do que vem por aí quando as coisas melhorarem e mostrou sua nova música.



A música, como alguns dos outros lançamentos recentes do artista, tem uma temática mais ligada ao interior. Confira abaixo!



O que achou da nova música do Rai?