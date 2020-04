CONFIRA – Live de Dorgival Dantas será no dia das mães

O Poeta Dorgival Dantas finalmente anunciou a data de sua live. Será no dia 10 de maio, dia das mães. O cantor está preparando tudo para mostrar boa parte do seu extenso repertório de sucessos.



Apesar de ter sua data divulgada, não foram falados mais detalhes sobre o show virtual do sanfoneiro e tudo que podemos esperar é muito Forró e grandes composições do artista, que já colocou vários hits no Forró e Sertanejo durante sua carreira.



(Reprodução/Instagram @dorgivaldantas)





Vale lembrar que será a primeira live do cantor durante a quarentena, sem contar aquelas menos produzidas e feitas através das redes sociais.