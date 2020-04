CONFIRA – Marília Mendonça fará nova live em maio. Veja a data!

A cantora Marília Mendonça é dona do recorde de audiência de lives no Youtube do mundo inteiro, em sua primeira transmissão foram cerca de 3 milhões e 200 mil aparelhos ligados simultaneamente. Agora a artista terá a chance de bater o próprio recorde em maio, já que ela anunciou uma nova live para o dia 9.



Ela não deu mais detalhes, se a live terá exatamente o mesmo formato, se será novamente na sala de sua casa ou se poderemos ver alguma coisa a mais, mas já é certo que podemos ir nos preparando para mais uma noite de muita sofrência.



Doações



Ela também falou sobre as doações da primeira live. Foram mais de 400 mil reais, 100 toneladas de alimentos, 50 mil máscaras, 10 mil letros de alcool em gel, 5 mil ovos de páscoa, 1 tonelada de farinha de milho e 1 tonelada de produtos de limpeza.