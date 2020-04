CONFIRA – Mastruz com Leite e Magníficos farão live no mesmo dia e horário

No dia 8 de maio os forrozeiros terão uma grande indecisão a partir das 20h. Isso porque duas das principais bandas de Forró nascidas nos anos 90 marcaram suas lives para o mesmo dia e horário. Estamos falando da Mastruz com Leite e da Magníficos, que recentemente anunciaram as transmissões.



No repertório das duas bandas, com certeza não vai faltar muita história e sucessos a perder de vista. A dúvida que fica é: Qual das duas acompanhar?



Bom, não vamos dizer para acompanhar uma só porque até o redator está em dúvida, mas vale ficar com um olho em cada uma, né?



Assim como a maioria das lives, você poderá fazer suas doações. No caso da Mastruz, toda renda será revertida para um projeto que visa ajudar pessoas que trabalham com música.