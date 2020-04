CONFIRA – Relembre Márcia Fellipe antes de virar um sucesso pelo Nordeste

Hoje a cantora Márcia Fellipe é um dos principais nomes do Forró no Brasil, mas como boa parte dos artistas do Brasil, nem sempre foi assim e ela teve que ir conquistando o espaço aos poucos. No Nordeste ela já é conhecida há muitos anos, mas antes mesmo de fazer sucesso por aqui, ela já era referência no Norte do país.



Ela liderava a banda Companhia do Forró e de lá veio substituir Solange Almeida na Aviões do Forró, quando a vocalista estava para ter sua filha.



Se você não tem noção de como era a cantora antes disso ou nem mesmo se a voz mudou muito, então confira abaixo esta relíquia.