CONFIRA – Roger & Gustavo se destacam com o lançamento do terceiro DVD em um ano

Quando falamos em música Sertaneja é bem natural lembrarmos logo de cantores nascidos em estados como Goiás ou Minas Gerais, mas a verdade é que existem grandes duplas e artistas vindos dos mais variados locais do Brasil, é o exemplo de Roger & Gustavo, que vieram do interior do Rio Grande do Sul e estão dando o que falar com o lançamento de três DVDs em apenas um ano.



– Mais notícias



Se há cerca de oito meses a dupla lançava o seu primeiro DVD e há um mês divulgava o último vídeo do segundo, nesta quinta-feira (30) eles lançam o áudio completo do novo trabalho, intitulado “Conforte-se”. Clique no botão abaixo para ouvir ou fazer o download.



BAIXAR CD COMPLETO



No Youtube eles também divulgaram o vídeo de Quem diria, assista abaixo!



Roger & Gustavo estão juntos desde 2017 e o primeiro grande lançamento da carreira foia música Lugar bom pra morar, que contou com a participação de Fernando e Sorocaba. Em 2019 eles lançaram o DVD “Chegamos”, com oito músicas inéditas, com destaque para Abraço errado, que chegou a disputar o top das mais tocadas em estados do Centro-Oeste com sucessos como Tijolão, de Jorge e Mateus e Milú, de Gusttavo Lima. Além disso, ficou entre as 50 mais tocadas do país. Em janeiro deste ano eles ainda lançaram o DVD “Na levada”, com mais oito músicas inéditas.