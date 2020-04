CONFIRMADO: Nelsinho Azevedo é pré-candidato a prefeito de Penedo pelo PSDB

O vereador Nelsinho Azevedo (PSDB), recentemente anunciou na tribuna da Câmara Municipal, que estaria fora da disputa para voltar a uma cadeira no legislativo penedense em 2021. O discurso de Nelsinho gerou a dúvida em seus eleitores em relação a sua saída da política ou se partiria para uma disputa majoritária.

Esta semana foi batido o martelo e decidido pelo PSDB-Alagoas, presidido pelo Senador Rodrigo Cunha, que o nome do partido em Penedo para a disputa majoritária será realmente o do vereador Nelsinho.

Marchando com o pré-candidato para tentarem cadeiras na Câmara de Vereadores em 2021, estarão nomes conhecidos como o do presidente do partido em Penedo, Denys Reys, a professora Ana Flávia, ex-presidente do SINDSPEM, sendo também apoiado pelo vereador Fagner Matias que trocou o PDT pelo PSDB.

