Conmebol já trabalha com possibilidade de não concluir Libertadores e Sul-Americana

​Existe, dentro da Conmebol, a sensação de que os torneios continentais de 2020 dificilmente serão concluídos. Isso, segundo o ​blog do Marcel Rizzo, já foi passado a interlocutores do futebol brasileiro. E mais: havendo a retomada das disputas, paralisadas por conta da pandemia de coronavírus, a ​Libertadores da América será a última a ter bola rolando novamente.

No momento, a orientação da Organização Mundial da Saúde prega o isolamento social. E a tendência é de que essa regra seja flexibilizada aos poucos, muito embora não se tenha uma data definida para isso. Em acontecendo, os Estaduais, que necessitam poucos deslocamentos por parte das equipes (e sem entrada em aviões), seriam prioridade. A CBF, inclusive, já garantiu às federações locais que os torneios serão finalizados, e não se descarta que os jogos restantes sejam realizados em apenas uma cidade, com os atletas sendo isolados e passando por testes que revelem a ausência do vírus no organismo.