Contra o coronavírus, ilustrador redesenha escudos de clubes de futebol; confira

​As autoridades de saúde alertam que, diante da inexistência de vacina ou remédio comprovadamente eficaz para combater o coronavírus, o isolamento social é a alternativa ideal no intuito de evitar a transmissão da doença. Diante deste cenário, o futebol mergulha em uma atmosfera diferente.

Como mostra o ​Footy Headlines, para transmitir a mensagem a respeito da importância deste isolamento, o ilustrador Daniel Nyari, que já trabalhou para marcas como Adidas, Nike, Microsoft e Bundesliga, recriou alguns escudos de equipes importantes da Europa, continente que virou epicentro da doença. Ao pegar o distintivo do Borussia Dortmund, por exemplo, separou as letras BVB, colocando-as praticamente para fora do tradicional círculo amarelo.

Seguindo na Alemanha, os touros do RB Leipzig, cada um para um lado diferente, ficaram afastado da bola que praticamente os conecta, enquanto os leões do Bayer Leverkusen foram colocados à distância do restante do escudo. Por fim, com o distintivo da Roma, muito embora Rômulo e Remo tenham sido mantidos lado a lado, estão longe das cores que caracterizam a equipe e também da loba capitolina, que amamentara os irmãos e fora escolhida como símbolo maior do clube.

Sair de casa o menos possível é a orientação. E, como consequência, os fãs de futebol também precisam se afastar, mesmo que momentaneamente, de uma de suas paixões. Afinal, o que está em jogo é a saúde e a vida de todos.