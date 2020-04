Corinthians aproveita paralisação para reformar gramado da Arena; veja como ficou

O ​Corinthians se aproveitou do período sem jogos no calendário para adiantar algo que estava programado apenas para dezembro: a recuperação do gramado de sua Arena. Único clube no Brasil que usa a grama PHD Perennial Ryegrass – mais conhecida como ‘grama de inverno’, de semente importada nos Estados Unidos -, o Timão acredita que seu campo ficará ainda em melhores condições nas próximas semanas, devido à queda de temperatura no país.

Procurado pelo ​Globoesporte , Breno Felício, gerente administrativo da Arena, explicou o processo: “ Assim que teve pausa, antecipamos a manutenção que a gente faria no final do ano, de recuperação do gramado. Fizemos uma limpeza, um corte vertical para tirar a massa orgânica que fica acumulada, e uma semeadura nova, para ter um novo plantio do gramado”.

​Crédito da foto: André Hernan

