Corinthians entra em acordo com jogadores por redução salarial; confira os termos

No fim da tarde desta quinta-feira (30), o Corinthians utilizou suas plataformas e redes sociais oficiais para anunciar o novo acordo de redução salarial estabelecido em comum acordo com os jogadores alvinegros. Mais cedo, neste mesmo dia, o arquirrival Palmeiras já havia oficializado cortes nos vencimentos de atletas e funcionários.

Como destaca o UOL Esportes, a negociação entre a diretoria alvinegra e os atletas do clube se estendeu até chegarem a um consenso nos valores reduzidos: 25% dos vencimentos em carteira, a partir do mês de maio. Os termos valerão para todos os jogadores com vínculo profissional no clube paulista, desde o elenco principal, até a base e o futebol feminino. A medida não abarca a comissão técnica, já inserida no acordo de funcionários do clube, que terão uma redução de vencimentos ainda mais drástica (70%).

FBL-LIBERTADORES-FERROVIARIA-CORINTHIANS

Confira o comunicado oficial do Corinthians:

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que, em virtude da paralisação de atividades e como parte da série de medidas que têm sido adotadas para adequação financeira à nova realidade econômica brasileira neste período para enfrentamento da crise ocasionada pela Covid-19, a Diretoria de Futebol, após reunião com os atletas, decidiu, com o apoio integral e irrestrito do grupo, por uma redução, neste momento, de 25% na renumeração a partir do mês de maio (…) Todos os atletas do Departamento de Futebol Feminino e de Base que possuem contratos com prazo determinado na CLT também serão inclusos nas medidas acima”

