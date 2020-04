Corinthians pode lucrar quantia milionária a mais por negociação de Pedrinho; entenda o motivo

Ao passo que todos os clubes brasileiros fazem contas para conseguir diminuir os efeitos da ‘crise do coronavírus’, o Corinthians se vê em meio a um cenário bastante atípico: apesar de estar sofrendo com a perda de receitas importantes, poderá conseguir uma ‘compensação’ através de uma fonte inesperada, a negociação de Pedrinho.

É possível que o valor bruto em reais da venda do meia-atacante sofra um salto considerável, se consolidando em uma receita não-programada entrando nos cofres alvinegros. Como explica o UOL Esportes, a venda do camisa 10 para o Benfica foi firmada em março, mas o clube português ainda não efetuou o pagamento da transferência – fechou acordo em quatro parcelas, com a primeira a ser quitada em julho -, ou seja, as cifras acordadas entre as partes estão sujeitas à variação cambial.

Corinthians v Guarani PAR – Copa CONMEBOL Libertadores 2020 Qualifications

Tendo em vista que o real está bastante desvalorizado no mercado, os 20 milhões de euros acertados entre Corinthians e Benfica, que valiam R$ 108,5 milhões no dia 11 de março (data do acordo), hoje valem R$ 119,2 milhões. Um salto de mais de R$ 10 milhões totais somente em variação cambial, um aditivo que será valioso ao Alvinegro em meio a este cenário de dificuldades e enxugamento de receitas.

