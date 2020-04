Corinthians se despedia do Pacaembu há exatos 6 anos – relembre a escalação

Pacaembu: um estádio de futebol que se confunde com a história do Corinthians. Pois há exatos seis anos o Timão se separava daquela casa que foi sua durante tantos anos. O duelo contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, foi o último antes da mudança definitiva para Itaquera. Na despedida, a vitória por 2 a 0 (gols de Guilherme e Gil) foi a de número 996 do clube naquele gramado. Vamos relembrar a escalação alvinegra naquele 27 de abril de 2014?

Cássio (goleiro)

Criciuma v Corinthians – Brasileirao Series A 2014

Segue no clube e é ídolo da torcida.

Fagner (lateral-direito)

Atletico MG v Corinthians – Copa do Brasil 2014

É o dono de sua posição no atual time do Corinthians.

Cléber Reis (zagueiro)

Brazilian Football League Serie A Headshots

Atualmente joga pela Ponte Preta, emprestado pelo Santos.

Gil (zagueiro)

Corinthians v Flamengo – Brasileirao Series A 2014

Retornou ao Corinthians e é titularíssimo da equipe.

Fábio Santos (lateral-esquerdo)

Corinthians v Criciuma – Brasileirao Series A 2014

Faz parte do elenco do Atlético-MG.

Ralf (volante)

Ralf em ação pelo Corinthians

Atualmente sem clube, foi dispensado pelo Timão na virada do ano.

Petros

Volante Petros

É jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Guilherme (volante)

Volante Guilherme

No momento, defende o Olympiakos, da Grécia.

Jadson (meia)

Jadson comemora gol pelo Timão

Foi dispensado pelo Corinthians e está sem clube no momento.

Romarinho

Romarinho comemora

Joga no Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Paolo Guerrero (Corinthians)

Guerrero chuta para marcar gol

É o atual camisa 9 do Internacional.

Mano Menezes (técnico)

Técnico gaúcho comandava o Timão

Está sem clube no momento.

OBS: durante a partida entraram Danilo (atualmente sem clube), Luciano (Grêmio) e Malcom (Zenit-RUS).