Corinthians: zagueiro Ronald abre o jogo sobre a carreira

​De ​quarentena em casa, o zagueiro Ronald, da equipe sub-20 do Corinthians, falou um pouco sobre a carreira, a faixa de capitão e o sonho de ascender aos profissionais do Timão. A entrevista foi ao ar no canal Falando de Corinthians, e você pode conferir na integra abaixo:

Veja um resumo da conversa!

#quarentena

A interrupção das competições de futebol por conta do ​coronavírus pegou muita gente de surpresa, como salienta o próprio Ronald. Segundo ele, quando saíram as primeiras notícias, a preparação ainda não havia soltado nada para os atletas. Porém, com o agravamento da pandemia, “os preparadores começaram a mandar os treinos no grupo. É para a gente não ficar tão parado, né? Para gente dar uma movimentada no corpo e deixar o corpo em forma. Espero que em breve termine para a gente continuar os trabalhos.”

E a volta?

Segundo Ronald, os atletas estão em ​férias coletivas até o dia 20 de abril. Porém, de acordo com as próprias orientações dos profissionais de saúde e autoridades governamentais, é bem provável que o prazo se estenda. Também não há planejamentos oficiais sobre a volta dos campeonatos.

A liderança da equipe

Há mais de 6 anos no clube, sendo 3 deles já na equipe sub-20, Ronald falou sobre a experiência de jogar no Timão. Em relação à liderança, o zagueiro citou que “costumo avaliar as situações. Dependendo se o grupo todo não estiver rendendo, aí eu vou pro lado da cobrança mais rígida. Para os mais novos, eu costumo conversar. Aí vai na parte da conversa, para mostrar o que realmente é a camisa do Corinthians.”, disse ele.

E as referências?

Para Ronald, as principais referências do Timão são Gil, Cássio e Fagner; três dos principais nomes do elenco e até mesmo da história alvinegra. O jogador também revelou um bom relacionamento com outros atletas da base já no profissional.

E o futuro?

Com contrato até 2021, Ronald espera os desdobramentos das conversas para definir o seu futuro. O objetivo, claro, é permanecer no Corinthians. Sobre isso o zagueiro citou que “Eu tento render bastante aonde eu estiver. No sub-20 que é o último ano. Se for para continuar no sub-20 vou continuar rendendo da mesma forma. Se for para o sub-23 vou continuar dando meu máximo. E se for para o profissional, trabalhar dobrado.”

