Coronavírus: 07 concursos abertos durante pandemia têm salários acima de R$5 mil

Em todas as áreas profissionais, independente de qual seja ela, o concurso público é um meio muito desejado para se estabelecer com muito alívio financeiro na vida. Não importa qual a área de atuação, todos têm o sonho de ser aprovado em concurso público.

De acordo com a lista feita pelo Notícias Concursos, pelo menos 07 concursos têm editais publicados com salários que ultrapassam os R$5 mil mensais. Somente no concurso da Polícia Civil do Paraná, os salários chegam a até R$18 mil.

Veja a lista completa e prepare-se:

Polícia Civil do Paraná (Concurso PC PR 2020)

A Polícia Civil do Estado do Paraná faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso PC PR 2020) para o preenchimento de 400 vagas imediatas nos cargos de Delegado, Investigador e Papiloscopista. A Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR) tem a responsabilidade do certame.

As vagas são destinadas aos cargos de Delegado (50 vagas), Investigador (300 vagas) e Papiloscopista (50 vagas). Os salários chegam a:

R$ 18.280,05 para Delegado;

R$ 5.588,05 para Investigador; e

R$ 5.867,45 para Papiloscopista

Segundo o edital, para concorrer será necessário diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer curso de graduação de nível superior, no caso dos cargos de Investigador de Polícia e Papiloscopista.

No caso de bacharel em Direito, no cargo de Delegado de Polícia, será necessário formação de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação ou certidão que comprove ter o candidato colado grau e, neste caso, com a comprovação de estar sendo providenciado o registro do diploma, na forma da lei.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 04 de maio e 02 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da FUNPAR-UFPR (Fundação da Universidade Federal do Paraná). A taxa de inscrição vai custar:

R$ 120,00 (Escrivão e Investigador); e

R$ 200,00 (Delegado).

Concurso : Polícia Civil do Paraná (PC-PR)

: Polícia Civil do Paraná (PC-PR) Banca organizadora : FUNPAR

: FUNPAR Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 400 vagas

: 400 vagas Remuneração : até R$18 mil

: até R$18 mil Inscrições : entre 04 de maio e 02 de junho de 2020

: entre Taxa de Inscrição : R$ 120,00 (Escrivão e Investigador); e R$ 200,00 (Delegado)

: R$ 120,00 (Escrivão e Investigador); e R$ 200,00 (Delegado) Provas : 26 de julho de 2020

: 26 de julho de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Mauá (SP)

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Mauá tem novo edital de concurso público em andamento com objetivo de preencher 780 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico, magistério e superior na autarquia municipal.

De acordo com a retificação (retificação I), foram alterados conteúdos programáticos de alguns cargos. Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.637,58 a R$ 6.554,30, por carga horária de 20h a 40h semanais.

EDITAL nº 01/2020 (147 vagas): Auxiliar de Farmácia I (1); Auxiliar de Odontologia I (1); Motorista de Veículos Leves I (5); Agente Administrativo I (15); Auxiliar de Apoio Operacional I – Limpeza e manutenção (20); Auxiliar de Enfermagem (1); Auxiliar de Enfermagem do Trabalho (1); Instrutor de Atividades Esportivas I – Tai Chi Chuan (1); Instrutor de Atividades Esportivas I – Yoga (1); Motorista de Veículos Pesados I (2); Motorista de Veículos de Urgência (1); Pedreiro I (1); Pintor I (1); Pintor Letrista I; Agente de Trânsito e Transporte I (2); Assistente Administrativo I (10); Desenhista I – Construção Civil (1); Analista de Sistemas Pleno (1); Arquiteto (1); Arquiteto (Paisagista); Assistente Social I (6); Bibliotecário I (1); Instrutor de Atividades Esportivas I – Karatê (1); Instrutor de Atividades Esportivas I – Kung Fu (1); Instrutor de Informática I (1); Orientador Social I (2); Instrutor de Atividades Esportivas I – Judô (1); Instrutor de Atividades Esportivas I – Taekwondo (1);Programador de Computador I (1); Técnico Administrativo I (3); Administrador de Banco de Dados; Administrador de Redes; Analista de Recursos Humanos I; Analista de Sistema Jr. I (1); Biólogo I; Biomédico I (1); Cirurgião Dentista (1); Técnico Ambiental I (1); Técnico em Agrimensura I (1); Técnico em Audio-Visual I; Técnico em Contabilidade I (3); Técnico em Edificações I (1); Técnico em Suporte de Informática I (1); Técnico em Telefonia I (1); Cirurgião Dentista – Esp. Endodontia (1); Contador (2); Técnico em Enfermagem (2); Técnico em Gesso I (1); Técnico em Radiologia I (1); Técnico em Segurança no Trabalho I (1); Enfermeiro (1); Farmacêutico I (1); Fiscal de Tributos I (3); Fonoaudiólogo I (1); Engenheiro Orçamentista (1); Engenheiro de Segurança no Trabalho (1); Engenheiro Florestal (1); Engenheiro Sanitarista (1); Geógrafo I; Historiador I; Médico Acupunturista (1); Enfermeiro do Trabalho; Engenheiro Agrônomo (1);Engenheiro Civil (1); Engenheiro de Tráfego (1); Médico Oftalmologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico Otorrinolaringologista (1); Médico Dermatologista (1); Médico do Trabalho (1); Médico Gastroenterologista (1); Médico Generalista (1); Médico Urologista (1); Médico Veterinário (1); Médico Anestesista (1); Médico Cardiologista (1); Médico Pneumologista (1); Médico Regulador (1); Médico Ginecologista (1); Médico Hematologista (1); Médico Neurologista (1); Médico Pediatra (1); Médico Cirurgião Geral (1); Médico Clínico Geral (1); Tecnólogo em Transporte e Trânsito (1); Terapeuta Ocupacional I (1); Nutricionista I (3); Pedagogo I (1); e Psicólogo I (5).

EDITAL nº 02/2020 (633 vagas): Diretor de Escola – Ampla concorrência (9); Professor de Educação Básica I – PEB I (30); Merendeira (65); Auxiliar de Apoio à Educação Inclusiva (65); Professor de Educação Básica – AEE – PEB II Deficiência Física / Motora (1); Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Deficiência Intelectual (1); Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Deficiência Visual (1); Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Transtorno do Espectro do Autismo – TEA (1); Professor de Educação Básica II – PEB II – Língua Portuguesa (2); Supervisor de Ensino (1); Auxiliar de Desenvolvimento Infantil I (400); Diretor de Escola – Por acesso (35); Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Educação Especial (20); Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Deficiência Auditiva (1); e Professor de Educação Básica II – AEE – PEB II Altas Habilidades/Superdotação (1).

Concurso : Prefeitura Municipal de Mauá SP 2020

: Prefeitura Municipal de Mauá SP 2020 Banca organizadora : Instituto INDEC

: Instituto INDEC Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 780

: 780 Remuneração : R$ 1.637,58 a R$ 6.554,30

: R$ 1.637,58 a R$ 6.554,30 Inscrições : até 15 de abril de 2020

: até 15 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 40,00 a R$ 70,00

: R$ 40,00 a R$ 70,00 Provas : 17 ou 24 de maio de 2020

: 17 ou 24 de maio de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de São Gonçalo (RJ)

No Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo tem edital de concurso público para preenchimento de 379 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor Docente I História (8); Professor Docente I Português (22); Cuidador de Aluno Especial (60); Professor Orientador Educacional (9); Professor Docente I Ed. Artística (11); Professor Docente I Matemática (23); Professor Docente I Geografia (9); Professor Docente II Apoio Especializado (40); Professor Orientador Pedagógico (11); Nutricionista Escolar (4); Bibliotecário (1); Professor Supervisor Educacional (1); Professor Docente I Ed. Física (41); Professor Docente I Ciência (9); Professor Docente I Francês; Professor Docente I Inglês (10); Auxiliar de Creche; Inspetor de Disciplina (10); Merendeiro (10); e Professor Docente II (100).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.033,82 a R$ 1.672,10, por cargo horária de 16 a 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 21 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora SELECON. O valor da inscrição oscila entre R$ 35,00 a R$80,00.

Concurso : Prefeitura Municipal de São Gonçalo RJ

: Prefeitura Municipal de São Gonçalo RJ Banca organizadora : SELECON

: Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 379

: 379 Remuneração : R$ 1.033,82 a R$ 1.672,10

: R$ 1.033,82 a R$ 1.672,10 Inscrições : até 16 de abril de 2020

: até 16 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 35,00 a R$80,00

: R$ 35,00 a R$80,00 Provas : 17 de maio de 2020

: 17 de maio de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

CIUENP SAMU PR

O Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná (CIUENP – SAMU 192) faz saber aos interessados a abertura de 30 vagas, além de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de técnico em enfermagem socorrista, auxiliar administrativo, advogado, técnico auxiliar de regulação médica, auxiliar de almoxarifado e frota, contador, técnico de informática, zelador entre outros.

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.596,16 e R$ 8.050,38. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 04 de maio de 2020, no site oficial da Faculdade Alfa. A taxa de inscrição oscila entre R$80 e R$150.