Coronavírus: Brasil chega a 2.372 mortos e 36.925 casos confirmados

Até 07h30 deste domingo, 19 de abril, as secretarias estaduais de Saúde divulgaram 36.925 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 26 estados e no Distrito Federal. Segundo dados oficiais, são 2.372 mortos.

De acordo com um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o Distrito Federal, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Amazonas podem estar na transição para uma fase de aceleração descontrolada da pandemia.

Os estados com mais casos são São Paulo (13.894), Rio de Janeiro (4.543) e Ceará (3.062).

Na tarde do último sábado, o Ministério da Saúde atualizou os números informando que o Brasil tem um total de 2.354 mortes e 36.658 casos confirmados de coronavírus.

O Ministério da Saúde confirmou que vai trabalhar com dois tipos diferentes de testes:

aqueles que detectam o vírus na amostra (RT-PCR); e

que verificam a resposta do organismo ao vírus (teste rápido de sorologia).

No atual estágio, os testes serão voltados para profissionais de saúde e de segurança, além da verificação dos casos graves e óbitos.

A previsão de elaboração de um novo protocolo para testar os casos mais leves em postos volantes já existe. O governo tem objetivo de utilizar os postos em cidades com mais de 500 mil habitantes, como estratégia para conter surtos.

Responsabilidade do coronavírus

De acordo com o diretor do laboratório de segurança máxima na cidade chinesa de Wuhan negou categoricamente no sábado, 18 de abril, a hipótese de que o vírus tenha saído do local.

“É impossível que esse vírus venha de nós”, disse Yuan Zhiming, diretor do laboratório Wuhan, em entrevista à mídia pública

A origem da pandemia do coronavírus virou motivo de polêmica entre os Estados Unidos e a China. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o governo americano investiga rumores envolvendo um instituto de virologia da cidade de Wuhan, primeiro epicentro da doença.

