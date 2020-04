Coronavírus: Brasil já tem mais de 34 mil pessoas curadas, diz Ministério da Saúde

Na última quarta-feira, 29 de abril, o Brasil registrou 78.162 casos de coronavírus no Brasil e 5.466 mortes. No entanto, uma boa notícia também foi divulgada pelo Ministério da Saúde. Até agora, do total de casos confirmados, 34.132 pessoas são consideradas recuperadas, correspondendo a 44% dos casos diagnosticados e outras 38.564 permanecem em acompanhamento.

78.162 diagnosticados com COVID-19

5.466 óbitos (7%)

38.564 em acompanhamento (49%)

34.132 recuperados (44%)

1.452 óbitos em investigação

Nas últimas 24 horas, foram 6.276 casos novos e 449 novos óbitos. Dos 78.162 casos confirmados atualmente, 34.132 estão recuperados (44%) e 38.564 estão em acompanhamento. Existem ainda 1.452 óbitos que estão em investigação. Os dados foram apresentados pelo ministro da Saúde, Nelson Teich, durante audiência por videoconferência do Senado Federal na tarde de ontem.

Atualmente:

todos os estados brasileiros registram casos e mortes por coronavírus;

São Paulo concentra a maior parte das notificações, com 26.158 casos e 2.247 mortes;

Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 8.869 casos e 794 óbitos;

O estado que registra menos notificações é Tocantins, com 116 registros e três mortes.

Testes

Do total, são 24,2 milhões de testes RT-PCR (biologia molecular) e 22 milhões de testes rápidos (sorologia). A iniciativa faz parte dos esforços do Ministério da Saúde na busca de novas compras no mercado nacional e internacional para ampliação da testagem do coronavírus no Brasil.

Segundo o secretário, a pasta vai começar a divulgar o dado de curados e negou que houvesse uma intenção de esconder a informação para dimensionar a doença mais grave do que ela é.

“Até se criou uma narrativa um tanto estranha, tenho percebido nas redes sociais, de que o Ministério da Saúde propositadamente não apresenta o dado de recuperação, tentando criar uma imagem de que o bicho é pior do que é realmente. Não é nada disso,” afirmou Gabbardo.

Ministério da Saúde ajuda os estados

O Ministério da Saúde vem acompanhado a evolução dos casos no Brasil e, principalmente, nas regiões mais críticas. A pasta, para isso, está tomando decisões estratégicas para auxiliar na assistência à população e reforçar medidas de ação no combate ao coronavírus.

“Uma das medidas está na aquisição de respiradores, equipamentos de proteção individual e contratação de recursos humanos para atuar na linha de frente onde há maior necessidade. a partir desta quarta-feira (29) serão distribuídos mais 185 respiradores para as regiões mais afetadas”, disse o Ministério em nota.

O Ministro Nelson Teich realiza, nesta semana, reuniões com os governadores das regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste para alinhamento das ações de enfrentamento ao coronavírus para as diferentes áreas do país, conforme cada necessidade.

“Estamos buscando entender o que está acontecendo nos diferentes lugares. A centralização na aquisição dos equipamentos pela União é fundamental para que a distribuição seja baseada na necessidade mais imediata de cada cidade”, explicou o ministro da Saúde, Nelson Teich.

Ministério da Saúde: Grupos de risco

Segundo o Ministério da Saúde, pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo que não tenham nenhum problema de saúde associado. Além disso, pessoas de qualquer idade que tenham comorbidades, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma e puérperas, entre outras, também precisam redobrar os cuidados nas medidas de prevenção ao coronavírus.

