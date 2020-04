Coronavírus: Brasil registra 61.888 casos e 4.205 mortes; são 189 mortes nas últimas 24h

O Ministério da Saúde divulgou na tarde deste domingo, 26 de abril, a informação de que o Brasil tem 61.888 casos confirmados de novo coronavírus. São, ao todo, 4.205 mortes.

Os principais dados divulgados pelo Ministério são:

4.205 mortes confirmadas no país

61.888 casos confirmados

São Paulo é maior em número de casos e mortes: 20.715 e 1.700, respectivamente

No sábado, 25 de abril, foram 4.016 mortes e 58.909 casos confirmados de coronavírus no Brasil. Segundo com o Ministério da Saúde, todos os estados brasileiros já tem casos e mortes por coronavírus.

Segundo informações da pasta, São Paulo tem o maior número de notificações da pandemia, com 20.715 casos e 1.700 mortes.

O Ministério da Saúde confirmou que vai trabalhar com dois tipos diferentes de testes:

aqueles que detectam o vírus na amostra (RT-PCR); e

que verificam a resposta do organismo ao vírus (teste rápido de sorologia).

No atual estágio, os testes serão voltados para profissionais de saúde e de segurança, além da verificação dos casos graves e óbitos.

A previsão de elaboração de um novo protocolo para testar os casos mais leves em postos volantes já existe. O governo tem objetivo de utilizar os postos em cidades com mais de 500 mil habitantes, como estratégia para conter surtos.

Grupos de risco

Segundo o Ministério da Saúde, pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo que não tenham nenhum problema de saúde associado. Além disso, pessoas de qualquer idade que tenham comorbidades, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma e puérperas, entre outras, também precisam redobrar os cuidados nas medidas de prevenção ao coronavírus.

