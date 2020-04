Coronavírus: Capes prorroga bolsas de pesquisa no exterior por 30 dias

A duração de bolsas internacionais de pesquisadores que voltariam ao Brasil em abril foi prorrogada por 30 dias. A medida da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) foi pensada para dar mais segurança aos bolsistas que estão perto do término do benefício em países com fronteiras fechadas durante a pandemia do coronavírus.

Para solicitar a prorrogação no pagamento da bolsa, os pesquisadores devem entrar em contato com técnicos da Capes pelo sistema Linha Direta. De acordo com a Coordenação vinculada ao Ministério da Educação (MEC), é preciso encaminhar documentos que informem sobre o encerramento de fronteiras e aeroportos, fechamento da instituição e a validade do visto de estudante. Os bolsistas receberão um documento com orientações sobre os cuidados necessários para permanência no exterior, manutenção do pagamento das bolsas e medidas a serem adotadas caso optem pelo retorno ao Brasil.

Segundo a Capes, há 3.300 pesquisadores com bolsas no exterior e todos foram questionados, via Linha Direta, sobre o desejo de permanência ou retorno ao Brasil. Ao todo, 582 já estão no país e outros 25 em procedimento de retorno.

Caso seja necessário, a Coordenação permite que o próprio bolsista compre a passagem de volta, desde que comunique o procedimento à coordenação com antecedência. Nestas condições, há reembolso de até 70% do valor do auxílio-deslocamento. Aqueles que receberam o auxílio para a compra da passagem em parcela única para os trechos de ida e volta podem solicitar à Capes um complemento, caso o valor da remarcação ultrapasse o auxílio pago.

Os bolsistas que recebem bolsa nacional e se encontram fora do país deverão consultar seu programa de pós-graduação brasileiro sobre a possibilidade de reativação da bolsa nacional se quiserem voltar ao Brasil antes do fim do período no exterior.

Com informações da CCS/CAPES.