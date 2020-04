Coronavírus: Carrefour e Grupo BIG abrem 7 mil vagas de emprego no Brasil

Oportunidades abertas! O Carrefour e o Grupo BIG, em meio à pandemia do novo coronavírus, abriram novas oportunidades de emprego no Brasil. Conforme o portal de vagas do InfoJobs, estão abertas 7 mil vagas de emprego para diversas localidades do país.

No Grupo BIG, estão sendo oferecidas 5.970 vagas. Já no Carrefour, estão abertas 1.024 oportunidades pelo país.

O Grupo BIG conta com cerca de 550 unidades e 50 mil funcionários em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. São 8 bandeiras entre hipermercados (BIG e BIG Bompreço), supermercados (Super Bompreço e Nacional), atacado (Maxxi Atacado), clube de compras (Sams Club) e lojas de vizinhança (TodoDia), além de postos de combustíveis e farmácias.

“O Walmart Inc. mantém uma participação de 20 na empresa. Com base em uma cultura mais ágil e simples, o foco no resultado e a excelência no atendimento são as principais guias para nossas ações. Mais do que estar presentes em diversos momentos de compras em nossas 556 unidades, queremos encantar e conquistar nossos clientes para sermos reconhecidos como o melhor varejo no Brasil. Sabemos que a jornada é desafiadora, mas estamos preparados para isso”, diz a empresa.

“Agora é com a gente. Somos Grupo BIG. Venha fazer parte desse time”, diz o comunicado da empresa.

Há mais de 40 anos no Brasil, o Carrefour possui lojas nos formatos Carrefour Hipermercado, Carrefour Bairro, Carrefour Express, Carrefour Drogaria, Carrefour Posto, Atacadão e Supeco.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o grupo Carrefour abre nada menos que 5.000 vagas de emprego pelas lojas do Brasil, sendo a maior parte para os cargos de operadores de caixa, atendente e repositores de mercadorias.

“Estamos vivendo um momento atípico em todo o mundo e queremos contribuir para que todos continuem tendo oportunidades de trabalho”, afirma João Senise, vice-Presidente de recursos humanos do Carrefour, ressaltando que possivelmente, essa será a maior e mais rápida contratação já feita no país pela empresa.

Grupo BIG

Cargos

Repositor

Operador de Loja

Gerenciador de Perecíveis

Operador de Supermercado

Auxiliar de Perecíveis

Operador de Caixa

Gerente de Área

Fiscal de Prevenção

Encarregado de Hortifrúti

Gerenciador de Perfumaria

Estoquista

Auxiliar de Estoque

Técnico de Manutenção

Salários e Inscrição

Os salários de cada cargo não foram informados. Segundo o site InfoJobs, local de anúncio da vaga, os salários vão de R$1.254 (Operador de Caixa) até R$4.689 (Gerente de Atendimento). Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/grupo-big

Carrefour

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem se inscrever acessando o link: https://www.99jobs.com/carrefour. Para aumentar as chances de conquista da vaga, recomenda-se realizar a inscrição o quanto antes, uma vez que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Além dos salários oferecidos pela empresa, os funcionários contarão com assistência médica, assistência odontológica, auxílio-farmácia, cesta básica, participação nos lucros, previdência privada, refeição no local ou auxílio-alimentação, seguro de vida, vale-transporte, entre outros.