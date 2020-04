Coronavírus: Como cuidar da saúde mental?

O isolamento social ocasionado pela pandemia do coronavírus promoveu mudanças repentinas na rotina de milhares de pessoas que tiveram seus planejamentos de estudos, trabalhos ou sociais afetados e cujo futuro tornou-se incerto.

Com isso, os sentimentos de medo, preocupação, ansiedade, insegurança e tristeza foram despertados, sobretudo, pelo cenário angustiante da espera por tratamentos e vacinas, do risco de contaminação, do futuro da economia, pelo excesso de informações que causam pânico, sendo muitas delas as chamadas “Fake News”.

Diante desse cenário, como cuidar da saúde mental?

1 – Aproveite o tempo com sua família;

2 – Procure se atualizar das notícias por meio de fontes oficiais e veículos confiáveis de comunicação;

3 – Controle o excesso de informações, filtre as notícias e evite àquelas que causam maior ansiedade e angústia;

4 – Use as redes sociais como sua aliada para interação com amigos e familiares;

5 – Tente manter uma rotina diária, busque por atividades que sejam prazerosas para você e te traga um equilíbrio mental;

6 – Proteja-se e siga todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS);

7 – Dedique um tempo para você e seu autocuidado, reconheça suas emoções e respeite-se. Caso necessário, busque ajuda de alguém próximo ou apoio profissional. Diversos psicólogos adotaram ações gratuitas de acolhimento online;

8 – Faça alguma atividade física, mesmo que adaptadas ao novo contexto. Na internet estão disponíveis vários vídeos com orientações de exercícios físicos;

9 – Mantenha uma rotina de sono e consuma alimentos saudáveis.

Por todo o mundo, diversos especialistas têm buscado soluções para enfrentar e sanar essa crise. Faça sua parte, cuide-se.