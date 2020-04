Coronavírus: Goinfra anuncia vagas temporárias para engenheiros

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) publicou nesta quarta-feira (15/04) o Edital nº 02/2020 para o Processo Seletivo Simplificado Emergencial – GOINFRA, que visa à contratação temporária de engenheiros para conclusão de reformas e ampliação de hospitais em todo o estado, a fim de montar estruturas suficientes para atender os pacientes infectados pelo Covid-19.

Os profissionais contratados atuarão em obras civis da área da Saúde, como a ampliação e reforma do Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia, unidade de saúde de referência, em nível estadual, além de garantir continuidade nos serviços de conservação e manutenção viária.

São oferecidas 47 vagas emergenciais para profissionais temporários nas áreas de Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica e Arquitetura e Urbanismo. O salário é de R$ 4.665,82 com auxílio alimentação de R$ 500,00 e carga horária de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições e Etapas da seleção:

As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente via internet no site da Escola de Governo entre as 08h do dia 15/04/2020 até às 23h59min do dia 20/04/2020.

A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas:

Primeira etapa – Análise curricular, de caráter classificatório;

Segunda etapa – Entrevista, com caráter classificatório e eliminatório. As entrevistas ocorrerão por videoconferência ou videochamada, nos dias 25 e 27/04/2020, conforme critérios, ferramentas e horários que serão divulgados no Edital de Convocação, a ser publicado até às 18 horas do dia 24/04/2020.

O resultado definitivo da primeira etapa será divulgado até às 18 horas do dia 24/04/2020. O resultado preliminar da segunda etapa será divulgado até às 18 horas do dia 28/04/2020 e o definitivo no dia 30/04/2020.

O processo seletivo terá validade de 180 dias, a partir da homologação do resultado final no Diário Oficial do estado de Goiás, podendo ser prorrogado por igual período, a pedido da GOINFRA. Os profissionais selecionados serão lotados na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA e serão contratados pelo período máximo de seis meses.