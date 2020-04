Coronavírus: INSS prorroga atendimento remoto das agências até 22 de maio

O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) prorrogou o atendimento remoto das agências do país até o dia 22 de maio. A decisão do órgão ocorre em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Vale destacar que o período ainda poderá ser prorrogado, como também encurtado. Tudo vai depender das regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde para o atendimento presencial.

Nesta quinta-feira, 30, foi divulgado o edital de concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) visando preenchimento de mais de 8 mil vagas. As inscrições da seleção são totalmente gratuitas.

Segundo o edital publicado, para concorrer será necessário ser aposentado pelo regime próprio de Previdência Social da União ou militar da reserva das Forças Armadas. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 04 e 10 de maio de 2020. A matrícula poderá ser feita através do site do próprio Instituto Nacional do Seguro Social.

No mesmo site do órgão vai ser feita a divulgação dos atos pertinentes do concurso, como por exemplo, os resultados das etapas do processo seletivo, e a convocação dos candidatos para ocupação dos cargos. Serão oferecidas, ao todo, 8.240 vagas.

Para evitar ida ao banco, INSS liberou pagamento de benefício direto na conta

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou no Diário Oficial da União (DOU) uma portaria autorizando a transferência do pagamento dos benefícios para conta corrente.

A medida anunciada pelo órgão visa evitar que os beneficiários se desloquem até agências bancárias para terem acesso ao seu benefício.

Segundo o INSS, o valor liberado poderá ser transferido para uma conta corrente em nome do titular do benefício, mediante ao requerimento, enquanto durar a pandemia do coronavírus. A solicitação deverá ser feita através do site Meu INSS.

Antecipação da primeira parcela do 13º salário

Nesta quinta-feira, 30 de abril, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) libera mais um lote da primeira parcela do 13° do INSS, que será pago aos aposentados e pensionistas. O calendário, para quem recebe até um salário mínimo, teve início na última sexta (24) e segue até o dia 08 de maio. Hoje (30) será liberado para quem tem o número final do benefício 5.

A primeira parcela do 13º do INSS corresponderá aos 50% pagos nas pensões e aposentadorias. Ou seja, o beneficiário que recebe R$1.045 mensais vai ter direito a uma parcela de R$ 522,50 a mais em seu salário. Sendo assim, o cidadão poderá sacar R$1.567,50.

Segundo previsão da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a segunda parcela deve ser paga entre os dias 25 de maio e 5 de junho.

O costume é que o pagamento do 13º seja pago no segundo semestre. Já a segunda parcela normalmente chega no pagamento de dezembro.