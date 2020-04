Coronavírus: Prefeitura de Conselheiro Lafaiete (MG) anuncia seleção com 140 vagas

A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete (MG) abriu as inscrições para o Processo Seletivo Edital n.º 003/2020 junto a Secretaria de Saúde, para contratação temporária de diversos profissionais para atuarem exclusivamente no Hospital de Campanha, utilizado para o tratamento de paciente infectados pelo novo Coronavírus ou com suspeita da doença.

Cargos e Vagas

São oferecidas 140 oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas imediatas, haverá formação de um cadastro de reserva.

Auxiliar de Obras e Serviços (40 horas/semanais) – 12 vagas

Auxiliar Administrativo (30 horas/semanais) – 10 vagas

Técnico de Enfermagem (30 horas/semanais) – 60 vagas

Enfermeiro (20 horas/semanais) – 30 vagas

Fisioterapeuta (20 horas/semanais) – 8 vagas

Médico Plantonista-Clínico (Plantão de 12 horas) – 20 vagas

As remunerações variam de acordo com o cargo, podendo chegar a R$2.696,75. No caso do médico plantonista, o valor varia para plantões durante a semana e aos sábados e domingos, sendo R$993,05 e R$1.324,08, respectivamente.

Inscrições

As inscrições serão realizadas pelo e-mail [email protected] mediante envio de formulário específico pelo candidato, nos moldes do Anexo I do Edital, no período que compreende o dia 16 a 20 de abril de 2020. Devido à necessidade de diminuição do fluxo de pessoas e de se evitar aglomeração, não será permitida outra forma de realização de inscrição.

Considerando que a seleção é para contratação de profissionais que vão atuar diretamente no combate ao Coronavírus, foram estabelecidas algumas regras de segurança. Entre elas, a participação de pessoas que configuram o grupo de risco para a doença ou vulneráveis, conforme estabelecido pela Organização Mundial de Saúde.

Portanto, a participação fica destinada apenas a concorrentes que não possuírem:

Idade igual ou superior a 60 anos; Diabetes insulino dependente; Insuficiência renal crônica; Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); Enfisema Pulmonar; Asma moderada ou grave; Tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente da tuberculose; Doenças cardíacas; Insuficiência cardíaca; Hipertensão arterial sistêmica severa; Imunodeprimidos, salvo aqueles acometidos com doenças auto imunes sem uso de imunossupressores, Obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40; Cirrose ou insuficiência hepática; Forem gestantes ou lactantes de crianças até um ano de idade

Profissionais serão selecionados por avaliação curricular. O Resultado Parcial do Processo Seletivo Simplificado será divulgado no quadro de aviso da Secretaria Municipal de Saúde e, na página eletrônica do município.