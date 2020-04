Correios, Fiocruz e EBSERH: 12 mil vagas abertas com salários de até R$10.350,45

Desde meados do mês de março, a pandemia do coronavírus fez com que o governo federal, estado e municípios adotassem medidas para conter a disseminação do Covid-19 em diversos setores da sociedade, como os espaços públicos e eventos culturais, esportes, escolas e universidades, comércio, transporte público, serviços de saúde, turismo, etc. Com isso, diversos concursos públicos e processos seletivos a serem realizados no País também foram afetados, com diversos certames suspensos e/ou adiados.

No entanto, na contramão dos concursos postergados, em meio à pandemia, há os concursos de grande importância neste momento voltados para área da saúde. O Governo Federal anunciou nos últimos dias a abertura de 12.015 vagas em seleções federais, sendo que 7.553 para contratar profissionais visando atividades relacionadas ao combate do coronavírus. O terceiro concurso visa selecionar jovens aprendiz em todo o Brasil para os Correios. São 4.462 vagas no total.

Confira:

1- Concurso EBSERH

Saiu o edital! A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) faz saber aos interessados a abertura de novo edital de seleção para o preenchimento de 6.381 vagas em caráter emergencial. O Instituto AOCP tem a responsabilidade do certame. Vale salientar que, as atividades serão inteiramente relacionadas ao combate do coronavírus.

O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a abertura de vagas para o concurso. “Os hospitais universitários vão receber mais de 6 mil profissionais da saúde, por concursos públicos e por contratações temporárias. Com isto, avançamos nas realizações diárias, ampliamos o quadro e nos preparamos para preservação de quem é do grupo de risco”, publicou.

As vagas oferecidas no concurso EBSERH 2020 são para os seguintes cargos:

Técnico de enfermagem – 36 horas – R$3.255,32

Enfermeiro – 36 horas – R$6.690,39

Enfermeiro (terapia intensiva) – 36 horas – R$6.690,39

Enfermeiro (urgência e emergência) – 36 horas – R$6.690,39

Fisioterapia – 36 horas – R$4.725,20

Engenheiro clínico – 40 horas – R$10.350,45

Engenheiro mecânico – 40 horas – R$10.350,45

Arquiteto – 40 horas – R$10.350,45

Médico – 24 horas – R$8.647,57

Médico (medicina de Emergência) – 24 horas – R$8.647,57

Médico (anestesiologista) – 24 horas – R$8.647,57

Médico (clínica médica) – 24 horas – R$8.647,57

Médico (medicina intensiva) – 24 horas – R$8.647,57

As inscrições deverão ser feitas via internet no endereço eletrônico http://www.ebserh.gov.br/ – Processo Seletivo Emergencial 01/2020, no período de 01 de abril de 2020, até às 22 horas do dia 06 de abril de 2020, mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, anexação de Currículo, Diploma e documentação comprobatória dos Títulos e Experiência Profissional a serem pontuados (CÓPIAS frente e verso).

Os inscritos na seleção serão avaliados através de avaliação de títulos e experiência profissionais, com exceção do técnico de enfermagem que vai passar apenas pela segunda etapa. A etapa será de caráter classificatório.

Segundo informações da empresa, os profissionais que forem selecionados serão convocados para atuar no hospital de sua escolha no momento da inscrição, conforme a necessidade de cada unidade.

Além do combate ao coronavírus, a seleção vai visar à reposição de trabalhadores que possam se ausentar por motivos de doença. Saiba mais sobre o concurso.

2- FIOCRUZ

Em meio à pandemia da doença causada pelo Coronavírus, o Governo Federal, através do presidente Jair Bolsonaro, abriu as inscrições do novo edital de seleção para Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O certame visa o preenchimento de 1.172 vagas celetistas, em cargos da área da saúde. As oportunidades serão oferecidas para cargos de ensino médio, técnico e superior.

Para nível médio, o edital da FIOCRUZ 2020 abre nada menos que oito vagas. As oportunidades são destinadas para o cargo de Auxiliar Administrativo, cujo salário é de R$1.500. A lotação dos aprovados deste cargo vai acontecer em Manguinhos, no Rio de Janeiro.

Para nível médio técnico, o edital conta com 539 vagas, além de cadastro reserva. As vagas são oferecidas para os cargos de técnico de radiologia, em farmácia e em enfermagem. O salário, em todos os casos, será de R$2.700.

O restante das vagas serão oferecidas para nível superior, com salários de até R$5 mil. As oportunidades são para os cargos de médico (intensivista, plantonista, pneumologista, obstetra, pediatra e clínico geral), enfermeiro (intensivista, plantonista e em saúde da família), fisioterapeuta (rotina e plantonista), farmacêutico, psicólogo, assistente social, médico do trabalho e nutricionista. Os salários chegam a até R$5 mil.

As oportunidades oferecidas no edital da FIOCRUZ são para áreas de Infectologia, Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Atenção Primária em Saúde e Saúde do Trabalhador.

É importante lembrar que as vagas são oferecidas para os seguintes locais:

Centro Hospitalar para a pandemia da Covid-19

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI)

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF)

Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria

Centro de Referência Professor Helio Fraga, da Escola Nacional de Saúde Pública

Coordenação de Saúde do Trabalhador da Fiocruz.

As contratações são feitas em caráter temporário, com duração de seis meses, com possibilidade de prorrogação.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 03 de abril de 2020, no site oficial da Fiotec. Não haverá taxa de inscrição. Saiba mais sobre o concurso.

3- Correios

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, com base na Consolidação das Leis do Trabalho, abriu as inscrições do novo edital de processo seletivo público simplificado. O prazo vai seguir aberto até o dia 30 de abril.

O concurso é destinado à contratação especial de aprendizes, para o preenchimento de 4.462 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e duas) vagas e formação de cadastro reserva, na formação de Assistente Administrativo e Assistente de Logística.

A seleção de Jovem Aprendiz dos Correios vai ser composta por quatro etapas, conforme informado no edital: inscrições, de caráter classificatório; comprovação de requisitos, com caráter eliminatório; exames médicos pré-admissionais, também de caráter eliminatório; e por fim, a contratação.

As vagas do concurso Correios 2020 para Jovem Aprendiz estão distribuídas por diversas cidades e estados, incluindo Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Sergipe, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, entre outros.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 31 de março e 30 de abril de 2020, no site oficial dos Correios (www.correios.com.br). O candidato deverá seguir as seguintes etapas: Acesso à Informação; Empregados Públicos e em seguida clicar em Concurso Públicos. Saiba mais sobre o concurso.