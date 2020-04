CR7 toma Dybala como exemplo e vê falta de condições para volta aos treinos

A organização do Campeonato Italiano acredita que 14 de junho é a data-limite para a retomada da competição. Só que, se depender da maior estrela em ação no país, a volta aos trabalhos não irá ocorrer tão cedo.

Segundo o jornal Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo está convicto da inexistência de condições mínimas para o retorno aos treinamentos e, por consequência, às disputas. A informação do periódico é que o português se utiliza da situação do companheiro Paulo Dybala, que testou positivo para o coronavírus pela quarta vez (isso que foi considerado curado da doença), para justificar a falta de vontade em se reapresentar na Juventus.

Na visão do astro, isso só prova que a pandemia, no momento, ainda não está controlada. Sendo assim, não haveria como deixar a quarentena de lado sem que se corra riscos de infecção com a doença que assola o planeta. Mesmo com a perspectiva de volta aos treinos na Itália, Cristiano Ronaldo permanece em sua casa na Ilha da Madeira, em Portugal.

