Craques da ‘era de ouro’ da Espanha trocam elogios e combinam jogo histórico; entenda

Não há como negar que, em linhas gerais, a Espanha dominou o futebol de clubes/seleções nos últimos 15 anos. Além do protagonismo de Real Madrid e Barcelona em nível continental (oito títulos de ​Champions neste período, quatro para cada), a Fúria, embalada pelo momento pra lá de especial dessa geração, conquistou tudo que disputou: duas Eurocopas, em 2008 e 2012; e a tão sonhada Copa do Mundo, em 2010.

Na última segunda (6), grandes craques/referências desta ‘era de ouro’ da Espanha dividiram um momento bastante nostálgico nas redes sociais. Tudo começou quando Iniesta reagiu a uma publicação elogiosa de ​LaLiga com alguns dos highlights da carreira de Xavi, seu parceiro por longos anos no Barça e na Espanha. “Ver Xavi jogar era delicioso”, trazia o post. O lendário camisa 8 reafirmou: “Mais ainda vê-lo a cinco metros de distância todos os dias”.

No te puedes imaginar lo que era veros a los dos unos metros por detrás.🙌🙌❤️ — Carles Puyol (@Carles5puyol) April 6, 2020

O zagueiro e grande capitão Carles ​​Puyol, que dividiu os anos dourados do clube blaugrana com os dois, apareceu no diálogo em seguida: “Vocês não podem imaginar o que era vê-los em ação a um ou dois metros atrás”. Quando achávamos que momento ‘revival’ estava chegando ao fim, Iker Casillas, um dos maiores goleiros de todos os tempos e lenda do Real Madrid, apareceu com uma grande sugestão: um reencontro solidário.

“É engraçado, mas eu tive que vê-los contra várias vezes. E claro, a favor também. Vivemos um pouco de tudo… Quando todo esse pesadelo acabar, deveríamos juntar todas as lendas de anos atrás e realizar um ‘El Clasico’ vintage! Com captação de recursos para ajudar pessoas necessitadas”, levantou o goleiro campeão do mundo.

Me parece muy buena idea. Vamos a organizarlo. 💪😘 — Carles Puyol (@Carles5puyol) April 7, 2020

Será que teremos, em breve, esse ‘El Clasico’ vintage? Cruzemos os dedos!

