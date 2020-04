CREA-SP: Processo seletivo para realização de estágio

Vagas disponíveis para diversas áreas do conhecimento. Inscrições até 03 de maio.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado de São Paulo torna público o processo seletivo para realização de estágio. As vagas do Programa de Estágio do CREA-SP são destinadas para estudantes dos cursos de Direito, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Marketing, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Comunicação Social – Relações Públicas, Engenharia Civil e Administração de Empresas.

Inscrições:

As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente através do site do CIEE, no período de 16 de abril de 2020 até 23h59 do dia 03 de maio de 2020.

Requisitos:

Estar devidamente matriculado no ano letivo de 2020;

Estarão habilitados a participar do presente processo seletivo, os estudantes que, no momento da inscrição, estejam cursando no mínimo os semestres indicados na coluna “SEMESTRE MÍNIMO PARA INSCRIÇÃO” do Anexo I do Edital , sendo que no ato da convocação o candidato deverá comprovar matrícula nos semestres indicados na coluna “SEMESTRE EXIGIDO PARA CONTRATAÇÃO” do referido Anexo;

A comprovação do cumprimento dos requisitos será exigida por ocasião da convocação para entrega de documentos e assinatura do termo de compromisso.

Processo Seletivo:

O processo seletivo ocorrerá através da realização de prova objetiva (múltipla escolha e discursiva), cujo número e composição das questões variam de acordo com cada curso, conforme Edital. Serão eliminados do processo os candidatos que não atingirem a pontuação mínima da prova objetiva de 70%.

As provas serão realizadas no dia 24 de maio de 2020 com horário de início as 09h00 (horário de Brasília). Os locais de realização da prova serão divulgados a partir do dia 20 de maio no site do CIEE.

O CREA-SP publicou ainda uma nota de esclarecimento para informar que a data da prova presencial da seleção, poderá ser alterada, por meio de edital de retificação, em conformidade com os normativos estaduais e federais relativos à pandemia do covid-19.

Benefícios: