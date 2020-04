Crise chega ao Fla, e clube precisa renegociar pagamentos já em atraso

​No ​balanço recentemente divulgado, ficou claro que o sucesso do ​Flamengo, em 2019, não se deu apenas dentro do campo. Bem administrado, o clube garantiu R$ 950 milhões de renda bruta e R$ 63 milhões de superávit. Só que nem isso o impede de, em meio à pandeia de coronavírus, sofrer com problemas de fluxo de caixa.

Sendo assim, atrasou o pagamento de uma das parcelas da compra do zagueiro Léo Pereira. Como informa o ​blog do PVC, o Fla deveria ter repassado aproximadamente R$ 3,5 milhões ao ​Athletico-PR no último dia 14. Porém, avisou que precisará revisar prazos para a quitação da dívida, o que foi compreendido pelo rival de Curitiba. “Temos boa situação, mas a crise exige repactuar alguns acordos anteriores”, disse o diretor-executivo Bruno Spindel.

Vale destacar que segundo o balanço, em 2019, o Flamengo fez mais $ com streaming , serviços on-demand e mídias sociais do que com TV

Com o calendário do futebol paralisado, o Flamengo está sem receber de patrocinadores, como a Adidas – fornecedora de material esportivo. Além disso, viu o Azeite Royal romper o contrato de forma unilateral. Se o cenário se mantiver por mais tempo, poderá refletir inclusive no acordo feito com o ​Goiás referente ao atacante Michel. Com pagamentos semestrais, o próximo repasse está previsto para o mês de julho.

