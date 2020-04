Crise do coronavírus pode alterar destino de Mbappé, alvo do Real Madrid

​Melhor jogador jovem do mundo, Kylian Mbappé é, também, o atleta mais valorizado do futebol na atualidade, com valor de mercado avaliado em 200 milhões de euros (Transfermarkt). Tais cifras se explicam não apenas por sua idade, mas se tratar de um atacante raro, completo e com um futuro brilhante pela frente. Futuro este que pode ser vestindo branco, já que o Real Madrid não esconde o sonho de contratá-lo o quanto antes.

A princípio, tudo levava a crer que o clube espanhol ‘partiria para a ofensiva’ pelo jogador já na próxima janela de verão, em junho. Uma limpeza de grandes proporções seria feito no elenco merengue – ​com oito jogadores saindo -, para abrir espaço na folha salarial. Nada disso está oficialmente cancelado mas, a suspensão do calendário e as dificuldades financeiras que tendem a assolar os clubes europeus podem forçar o adiamento do sonho madridista.

De acordo com o site ​Goal.com, é bastante provável que o Real só retome a ‘operação Mbappé’ em 2021, evitando um desfalque grande em seus cofres neste momento de incertezas oriundas da pandemia de coronavírus. Um alento para o torcedor merengue é que o atacante francês parece obstinado a deixar o Paris Saint-Germain, já que vem ‘se esquivando’ das conversas de renovação contratual. Seu atual vínculo com o clube parisiense vai até 2022.

