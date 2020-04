Cruzeiro define estratégia para, ao menos, quitar dívida milionária na Fifa

​Gerar novas receitas é uma das preocupações mais importantes do momento no ​Cruzeiro. Mas também existe a necessidade de pagar dívidas. E uma das mais relevantes diz respeito a ações cobradas por outras equipes na Fifa.

Segundo destaca matéria do ​Uol Esporte, a própria direção da Raposa admite que este valor pode ultrapassar os R$ 50 milhões. Assim, sem dinheiro, existe a possibilidade de incluir parte de direitos econômicos de atletas como garantia de que haverá a quitação deste débito. “Algumas (dívidas) já estão em trânsito em julgado e precisamos pagar. Para isso, estamos em contato com cada um individualmente, tentando criar um condomínio de credores. Esse condomínio seria parcelado e daríamos como garantia os direitos (percentual de direitos econômicos) de jogadores da base, jogadores do profissional, e outras receitas que são possíveis. Isso é o que está sendo feito no momento”, afirmou Gustavo Gatti, membro do Conselho Gestor do Cruzeiro, durante programa exibido pelo canal oficial do Youtube da equipe mineira.

No momento, a alta do dólar é algo que prejudica ainda mais o clube. “Algumas dívidas têm mais de cinco anos e precisam ser pagas. Precisamos arrumar dinheiro para pagamento. A nossa dívida, com o dólar alto, vai a mais de R$ 50 milhões. Ela não é mês que vem. Ela tem um perfil de curto e médio prazo. Essa dívida na Fifa, nós temos um advogado no Rio de Janeiro, que é o Breno Tannuri, junto com o Kris Brettas (superintendente jurídico), e eles estão tentando renegociar algo dentro da Fifa”, completou o dirigente. No final do mês de janeiro, a Raposa informou que 25 milhões deveriam ser pagos até o final do primeiro semestre de 2020. Na segunda metade da temporada, o valor previsto era de R$ 22 milhões.

