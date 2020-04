Cruzeiro deve ‘pai de santo’ por ajuda contra o rebaixamento para a Série B

​Ajuda religiosa! Em 2019, o ​Cruzeiro contratou o babalorixá Reginaldo Muller Pádua para ajudar o clube na luta contra o rebaixamento inédito para a Série B do Campeonato Brasileiro. Até o momento, a Raposa pagou 60% dos R$ 10 mil acertados com o Pai de Santo pelos serviços.

Segundo informações do ​UOL Esporte, o clube celeste fez três depósitos para Pádua, sendo: R$ 2,5 mil no primeiro pagamento, R$ 3 mil no segundo e R$ 500 no último – fechando assim em R$ 6 mil. Os valores foram pagos entre outro e novembro do ano passado. Os R$ 4 mil restantes seguem “em aberto”.

Em conversa com o portal, Benecy Queiroz, dirigente do Cruzeiro que liberou o pagamento, confirmou a contratação dos trabalhos do babalorixá e revelou o nome de quem foi a solicitação. “É um serviço religioso realmente que foi prestado na época do Zezé Perrella, entendeu? Foi o Zezé quem solicitou”, destacou.

Porém, Queiroz diz não saber se os R$ 10 mil foram pagos. “Foi mandado para pagar. Isso [se foi pago], eu não sei. Foi para o financeiro. Tem que ver com o financeiro, se pagou. Eu realmente não sei se pagou ou não”, completou. O portal, no entanto, confirmou com Pádua que o valor não foi 100% quitado.

“Ficou entre eu e ele [Zezé Perrella], como isso chegou até você, não sei. Realmente, eles não mandaram para mim os R$ 4 mil, mandaram só R$ 6 mil. Quem vai poder falar direitinho é o [Zezé] Perrella”, afirmou o pai de santo. Pádua disse ainda que o então presidente do clube, Wagner Piris de Sá, não tem nenhuma pendência com ele.

“O senhor Wagner [Pires de Sá] não tem nada a ver com isso, ele nunca conversou comigo. Ele estava até afastado por causa de saúde parece, não sei o que era. Nunca consegui falar com ele, ele nunca falou comigo. As únicas pessoas que conversei foram Valdir Barbosa e o Zezé [Perrella]. Eu até tentei ligar para ele em dois números que tenho e não consegui”, finalizou.

Procurados, Wagner Piris de Sá e Zezé Perrella negaram qualquer envolvimento com Reginaldo Muller Pádua. “Não sei se alguém foi lá e contratou. O Cruzeiro não, o clube não. Tem gente que aprova, o Perrella, inclusive, gosta muito. O Cruzeiro não contratou. Não tem nada contratado. É o que chamam de fake news”, afirmou Piris de Sá.